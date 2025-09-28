Збірна України U-20 перемогла Південну Корею на старті ЧС

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь України

У суботу, 27 вересня, юнацька збірна України U-20 стартувала на чемпіонаті світу 2025 з футболу перемогою над Південною Кореєю, передає «Главком».

Українці швидко створили комфортну перевагу. На 13-й хвилині Синчук відкрив рахунок точним ударом з-за меж штрафного майданчика, а вже через кілька хвилин Пищур подвоїв результат.

На початку другого тайму суперники зуміли відправити м’яч у ворота, однак після перегляду VAR арбітр скасував гол через офсайд. Попри це, на 80-й хвилині Кім Мен Чжун скоротив відставання після розіграшу кутового. Утім, українська команда зуміла втримати переможний рахунок до фінального свистка.

Чемпіонат світу U-20, група B, перший тур

Південна Корея – Україна 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 13 хв. Синчук, 0:2 – 16 хв. Пищур, 1:2 – 80 хв. Кім Мен Чжун.

Збірна України U-20: Крапивцов, Гусєв, Мельниченко, Киричок, Будко (Ващенко 83), Вернаттус (Катрич 72), Синчук, Кревсун, Шах (Деркач 72), Караман (Кисіль 90+1), Пищур (Пономаренко 90+1).

Попередження: Синчук (51), Ващенко (84).

Нагадаємо, у груповому етапі українці зіграють також проти Панами та Парагваю. До плей-оф виходять по дві найкращі команди з кожної групи, а також кілька третіх місць із найкращими показниками.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».