Відбір до чемпіонату світу з футболу: Азербайджан оголосив склад на матч з Україною

Матч між збірними Азербайджану та України відбудеться 9 вересня в Баку

У складі збірної Азербайджану присутні вихованці українського футболу Кривоцюк та Нурієв

Сьогодні, 29 серпня, збірна Азербайджану оголосила склад на вересневі поєдинки відбору чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Наставник збірної Азербайджану Фернанду Сантуш викликав для підготовки до матчів кваліфікації ЧС-2026 з Ісландією та Україною 24 виконавців.

Склад збірної Азербайджану

Воротарі: Шахруддін Магомедалієв («Карабах»), Рза Джафаров («Нефтчі»), Айдін Байрамов («Зіра»).

Захисники: Джалал Гусейнов («Арда Кирджалі», Болгарія), Антон Кривоцюк («Теджон Хана Сітізен», Корея), Ельвін Джафаргулієв, Бахлул Мустафазаде, Аббас Гусейнов (усі – «Карабах»), Рахман Дашдаміров («Сабах»), Ельвін Бадалов («Нефтчі»).

Півзахисники: Озан Кекчу («Волендам», Нідерланди), Сабухі Абдуллазаде («Сумгаїт»), Анатолій Нурієв, Хаял Алієв (обидва – «Сабах»), Емін Махмудов («Нефтчі»), Шахін Шахріяров («Габала»), Кісмет Алієв, Джейхун Нурієв, Ісмаїл Ібрагімли (усі – «Зіра»), Торал Байрамов, Наріман Ахундзаде (обидва – «Карабах»).

Нападники: Ренат Дадашов («Мотор Люблін», Польща), Махір Емрелі («Кайзерслаутерн», Німеччина), Муса Гурбанли («Карабах»).

Відзначимо, що у складі збірної Азербайджану присутні вихованці українського футболу Антон Кривоцюк (28 матчів, 1 гол) та Анатолій Нурієв (13 матчів, 1 гол).

Матч між збірними Азербайджану та України в межах відбору ЧС-2026 відбудеться 9 вересня в Баку на стадіоні ім. Тофіка Бахрамова. Поєдинок з Ісландією азербайджанці проведуть 5 вересня на стадіоні «Лейгардальсведлюр» у Рейк'явіку.

Збірна України виборюватиме путівку на американський мундіаль у групі D разом з Азербайджаном, Ісландією та Францією.

Чемпіонат світу 2026 року. Відбірний цикл

УЄФА (Європа) має 16 путівок. Відбір в європейській зоні триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року і складатиметься з двох раундів.

1 раунд кваліфікації: 12 груп по п’ять чи по чотири збірні зіграють у період із березня до листопада 2025 року за традиційною груповою системою. 12 переможців груп отримають прямі путівки до фінальної стадії.

12 команд, що посядуть другі місця, та чотири найкращі переможці груп Ліги націй, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації, візьмуть участь у стикових мінітурнірах.

2 раунд кваліфікації: стикові мінітурніри в березні 2026 року складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-оф. Чотири переможці отримають путівки на чемпіонат світу.

АФК (Азія): 8 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КАФ (Африка): 9 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка): 3 організатори турніру + 3 путівки + 2 місця в міжконтинентальному плей-оф.

КОНМЕБОЛ (Південна Америка): 6 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

ОФК (Океанія): 1 путівка + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

Міжконтинентальний плей-оф: 2 путівки.

Чемпіонат світу 2026 року. Фінальний турнір

Чемпіонат світу 2026 року – перший в історії мундіаль, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних. Будуть сформовані 12 груп по чотири команди. Дві перші збірні з кожної групи та вісім найкращих третіх команд вийдуть до 1/16 фіналу.

Поєдинки 23-го чемпіонату світу пройдуть у 16 містах. Ними стануть: у Канаді – Торонто та Ванкувер, у Мексиці – Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США – Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Матч-відкриття чемпіонату світу пройде 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Нагадаємо, що Росію було відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу.