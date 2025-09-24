Президент Південної Кореї закликав КНДР розпочати «нову еру» у відносинах

Південна Корея прагнутиме покласти край військовій напрузі на Корейському півострові

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що його країна налаштована на зниження напруженості з Північною Кореєю в межах зусиль, спрямованих на «настання нової ери мирного співіснування та оновленого розвитку». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

У промові на Генеральній асамблеї Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку очільник Південної Кореї пообіцяв «відновити зруйновану довіру між Півднем і Північчю та перейти до позиції взаємної довіри». Він наголосив, що Південна Корея прагнутиме «покласти край порочному колу непотрібної» військової напруги та ворожих дій на Корейському півострові, зокрема шляхом активізації обмінів з Північною Кореєю, навіть попри «серйозне завдання» денуклеаризації.

«Були часи, коли демократія та мир опинялися під загрозою, але щоразу Корея підіймалася з незламною силою – навіть під час перевороту», – заявив він.

Президент Південної Кореї провів паралелі між 80-річною історією країни та історією Організації Об’єднаних Націй. Лі, який обійняв посаду у червні, закликав Раду безпеки ООН розширити кількість місць для непостійних членів, щоб відобразити зміни у міжнародному середовищі та сприяти багатосторонньому ухваленню рішень.

Нагадаємо, Північна Корея стверджує, що не зацікавлена в жодних мирних пропозиціях з боку Південної Кореї. Це перша відповідь КНДР на мирні ініціативи нового президента Південної Кореї Лі Чже Мьона.

До слова, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що відкритий до переговорів зі США, якщо Вашингтон перестане наполягати Пхеньян відмовитися від ядерної зброї.