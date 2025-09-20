Збірна України з вільної боротьби завершила чемпіонат світу без нагород

Востаннє українські борці вільного стилю здобували нагороду світової першості у 2023 році

Збірна України другий рік поспіль завершує чемпіонат світу без нагород. Про це інформує «Главком».

Чемпіонат світу з боротьби проходить у Загребі (Хорватія).

Збірна України з вільної боротьби не змогла здобути нагород на світовій першості у цьому році. Найкращим результатом для наших хлопців стало потрапляння до 1/4 фіналу. Його вдалося досягнути Камілю Керимову (до 57 кг), Андрію Білійчуку (до 65 кг), Василю Михайлову (до 79 кг).

У загальному командному заліку Україна посіла 11 місце (результати росіян та білорусів не враховувалися).

Востаннє українські борці вільного стилю здобували нагороду світової першості у 2023 році. Тоді бронзовим призером став Василь Михайлов.

Нагадаємо, Алла Белінська стала чемпіонкою світу з боротьби.

Українка у фіналі вагової категорії до 72 кг перемогла представницю Туреччини та здобула золоту медаль. Це друга нагорода у жіночій боротьбі та загалом для збірної України на чемпіонаті світу.

Також Белінська – перша за сім років українська борчиня, яка стала чемпіонкою світу.

Близькими до медалей були Ірина Коляденко (до 65 кг) та Анастасія Алпєєва (до 76 кг), які поступилися у поєдинках за «бронзу».