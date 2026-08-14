Чи залишиться Костюк в «Динамо»? ЗМІ повідомили про рішення керівництва клубу

«Динамо» під керівництвом Костюка не змогло здолати «Карабах» у кваліфікації Ліги конференцій

«Динамо» проведе матч третього туру чемпіонату України проти «Колоса» під керівництвом Ігоря Костюка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «ТаТоТаке».

Матч між «Колосом» і «Динамо» пройде у неділю, 16 серпня.

За інформацією джерела, рішення щодо посади головного тренера «Динамо» будуть ухвалюватися на наступному тижні після розмов та консультацій керівників клубу з самим наставником киян та, не виключено, потенційними кандидатами на цей пост.

Ігор Костюк очолює Динамо з листопада 2025 року.

Нагадаємо, київське «Динамо» програло «Карабаху» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27.

«Динамо» пропустило гол вже на початку гри. Зубір подав із лівого флангу штрафного на Сілву, той пробив зльоту невдало, але Муаддіб завершив атаку ударом під поперечину. Більше голів у першому таймі забито не було.

У другому таймі Джафаркулієв із лівого флангу прострілив у штрафний майданчик «Динамо», а український легіонер азербайджанського клубу Олексій Кащук забив гол з близької відстані.

Більше створити небезпечних моментів у цій грі «Динамо» не зуміло. Кияни поступилися 2:0 та припинили боротьбу у єврокубковому сезоні 2026/27.

«Ви бачили: у другому таймі ми перехопили ініціативу, почали грати вище. Я вважаю, що створили три стовідсоткові моменти, у яких потрібно було забивати. Але гра не пробачає втрачених можливостей: там, де ми не забили, на жаль, пропустили. Загалом у другому таймі ми контролювали гру. Добре переходили з оборони в атаку, відбирали м’яч, швидко виходили вперед, створювали моменти. Але, на жаль, сьогодні нам не вистачило ані везіння, ані майстерності, щоб забити ці м’ячі. Ви бачили, які моменти ми мали», – сказав Костюк після гри.

Він також зазначив, що «Карабах» використав свої можливості, і це зіграло ключову роль.