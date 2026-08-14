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Пішов з життя непереможний боксер, який 10 років перебував у вегетативному стані

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Пішов з життя непереможний боксер, який 10 років перебував у вегетативному стані
Після виходу з коми Колон залишився прикутим до крісла колісного і перебував у вегетативному стані

У 2015 році Причард Колон після бою проти Террела Вільямса втратив здатність самостійно ходити та розмовляти

Пуерторіканський боксер Причард Колон помер у віці 33 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ring Magazine.

Колон був непереможним боксером-професіоналом, виступав у напівсередній вазі. Останній поєдинок він провів у жовтні 2015 року проти американця Террела Вільямса, який неодноразово завдавав заборонених ударів по потилиці. У роздягальні у Колона погіршився стан, внаслідок чого він знепритомнів. Його екстрено госпіталізували та провели операцію з видалення субдуральної гематоми, після чого він провів у комі 221 день.

Після виходу з коми Колон залишився прикутим до крісла колісного і перебував у вегетативному стані. Він повністю втратив здатність самостійно ходити та розмовляти, проте міг частково спілкуватися за допомогою спеціального комп'ютера та жестів.

До поєдинку проти Вільямса на рахунку Колона було 16 перемог та жодної поразки.

Як повідомлялося, батько Ліонеля Мессі Хорхе Мессі помер у віці 68 років у клініці в Росаріо після тривалої хвороби.

Мессі, який розпочав Чемпіонат світу з хет-трику у ворота Алжиру, після матчу не зміг стримати сліз. В інтерв'ю він заявив, що його реакція не пов'язана зі спортом, а викликана важкими днями, які йому довелося пережити.

Тоді у ЗМІ почала з'являтись інформація, що батько Мессі серйозно хворий.

Хорхе Мессі був постійним агентом Ліонеля протягом усієї його кар'єри.

Теги: бокс смерть

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