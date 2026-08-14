Україна поступилась Словаччині на Чемпіонаті Європи з баскетболу U-16
Україна програла Словаччині всі чотири чверті
Чоловіча збірна України з баскетболу U-16 зазнала поразки в першому матчі міні-турніру за 9-16 місця Чемпіонату Європи (Дивізіон В). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Україна з рахунком 66:95 поступилась збірній Словаччини.
Чемпіонат Європи U-16. Дивізіон B. За 9-16 місця
Україна – Словаччина 66:95 (22:33, 17:23, 13:20, 14:19)
- Україна: Шульга 20 + 6 підбирань + 4 блок-шота, Дьордяй 6, Бєлявський 6 + 3 передачі - 4 втрати, Бойко 0, Макаревич 0 – старт, Попов 14, Супрун 7 + 4 підбирання, Коновніцин 6 + 5 підбирань + 2 блок-шота, Дмитренко 5, Тимченко 2, Горбань 0, Топчій 0.
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
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