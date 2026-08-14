Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна поступилась Словаччині на Чемпіонаті Європи з баскетболу U-16

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Україна поступилась Словаччині на Чемпіонаті Європи з баскетболу U-16
Україна – Словаччина 66:95

Україна програла Словаччині всі чотири чверті

Чоловіча збірна України з баскетболу U-16 зазнала поразки в першому матчі міні-турніру за 9-16 місця Чемпіонату Європи (Дивізіон В). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Україна з рахунком 66:95 поступилась збірній Словаччини.

Чемпіонат Європи U-16. Дивізіон B. За 9-16 місця

Україна – Словаччина 66:95 (22:33, 17:23, 13:20, 14:19)

  • Україна: Шульга 20 + 6 підбирань + 4 блок-шота, Дьордяй 6, Бєлявський 6 + 3 передачі - 4 втрати, Бойко 0, Макаревич 0 – старт, Попов 14, Супрун 7 + 4 підбирання, Коновніцин 6 + 5 підбирань + 2 блок-шота, Дмитренко 5, Тимченко 2, Горбань 0, Топчій 0.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бобров вперше гратиме у чемпіонаті Польщі
Один з лідерів збірної України з баскетболу продовжить кар'єру у Польщі
11 серпня, 10:25
У 2012 році Нельсона було введено до Зали слави баскетболу
Пішов з життя легендарний тренер та гравець НБА
10 серпня, 09:30
Користувачі соцмереж уже підшукали Джейлену Брауну багато кандидаток
Титулований баскетболіст НБА попросив знайти йому дівчину
6 серпня, 20:18
У 2000 році О’Ніл був визнаний найціннішим гравцем НБА
Впав після спроби зробити слемданк. Легендарний центровий НБА став героєм кумедного відео
6 серпня, 11:09
У 2001 році Райдер став чемпіоном НБА у складі «Лейкерс»
Чемпіон НБА, якого поліція затримувала більше 30 разів, знову опинився під вартою
27 липня, 10:46
Команда Олега Шевченка на останніх секундах не втримала перемогу в матчі проти Польщі
Збірна України з баскетболу U-18 зазнала третьої поразки на Чемпіонаті Європи
27 липня, 09:56
Після перемог над Грузією та Данією збірна України з баскетболу піднялася з 39 місця на 38-е місце рейтингу ФІБА
Україна покращила свої позиції в рейтингу ФІБА
20 липня, 15:58
Сушкін в середньому набирав на Євробаскеті-2026 18.9 очка
Сушкін став найкращим баскетболістом Чемпіонату Європи у Дивізіоні В
20 липня, 11:11
У разі перемоги над Ірландією збірна України у півфіналі зустрінеться з переможцем матчу Португалія – Угорщина
Визначився суперник України в 1/4 фіналу Євробаскету U-20
16 липня, 09:40

Новини

Україна завоювала 15 нагород на Чемпіонаті Європи U-23 зі стендової та кульової стрільби
Україна завоювала 15 нагород на Чемпіонаті Європи U-23 зі стендової та кульової стрільби
Україна поступилась Словаччині на Чемпіонаті Європи з баскетболу U-16
Україна поступилась Словаччині на Чемпіонаті Європи з баскетболу U-16
Чи залишиться Костюк в «Динамо»? ЗМІ повідомили про рішення керівництва клубу
Чи залишиться Костюк в «Динамо»? ЗМІ повідомили про рішення керівництва клубу
Пішов з життя непереможний боксер, який 10 років перебував у вегетативному стані
Пішов з життя непереможний боксер, який 10 років перебував у вегетативному стані
Таїсія Онофрійчук вийшла до трьох фіналів Чемпіонату світу з художньої гімнастики
Таїсія Онофрійчук вийшла до трьох фіналів Чемпіонату світу з художньої гімнастики
Сікан забив яскравий гол за «Андерлехт» у кваліфікації Ліги Європи проти ПАОКа
Сікан забив яскравий гол за «Андерлехт» у кваліфікації Ліги Європи проти ПАОКа

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
191K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2026
109K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
73K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину
58K
Порожні полиці у «Сільпо» та «Форі». Компанії звернулися до українців

Новини

В Україні без опадів: погода на 14 серпня 2026
Сьогодні, 05:59
Міжнародний день шульги: яскраві листівки, привітання, цікаві факти та історія свята
Вчора, 06:30
В Україні без опадів: погода на 13 серпня 2026
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 серпня, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
12 серпня, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua