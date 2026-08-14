Україна поступилась Словаччині на Чемпіонаті Європи з баскетболу U-16

Україна програла Словаччині всі чотири чверті

Чоловіча збірна України з баскетболу U-16 зазнала поразки в першому матчі міні-турніру за 9-16 місця Чемпіонату Європи (Дивізіон В). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Україна з рахунком 66:95 поступилась збірній Словаччини.

Чемпіонат Європи U-16. Дивізіон B. За 9-16 місця

Україна – Словаччина 66:95 (22:33, 17:23, 13:20, 14:19)

Україна: Шульга 20 + 6 підбирань + 4 блок-шота, Дьордяй 6, Бєлявський 6 + 3 передачі - 4 втрати, Бойко 0, Макаревич 0 – старт, Попов 14, Супрун 7 + 4 підбирання, Коновніцин 6 + 5 підбирань + 2 блок-шота, Дмитренко 5, Тимченко 2, Горбань 0, Топчій 0.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.