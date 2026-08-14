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Україна завоювала 15 нагород на Чемпіонаті Європи U-23 зі стендової та кульової стрільби

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Україна завоювала 15 нагород на Чемпіонаті Європи U-23 зі стендової та кульової стрільби
Українці повертаються з нагородами з Польщі
фото: European Shooting Confederation

За загальною кількістю здобутих нагород українці посіли друге місце на континентальній першості

П'ятнадцять медалей завоювали українські спортсмени на Чемпіонаті Європи U-23 зі стендової та кульової стрільби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Змагання проходили з 1 по 12 серпня у місті Вроцлав (Польща). Турнір зібрав майже 470 спортсменів із 38 країн. Нашу державу представляли 22 атлети.

За підсумками змагань українські стрільці 15 разів підіймалися на подіум.

Золото здобули:

  • Владислав Медушевський – стрільба з малокаліберного пістолета (швидкострільна стрільба).Юлія Діденко та Владислав
  • Медушевський (дует) – стрільба з малокаліберного пістолета.

Срібними призерами стали:

  • Іван Рагуля та Олександра Бартишева (дует) – круглий стенд.
  • Софія Михайлюк, Марія Шейніна та Марія Сташко (командні змагання) – стрільба з пневматичної гвинтівки (10 м).
  • Юлія Ісаченко, Юлія Діденко та Ольга Лепська (командні змагання) – стрільба з пневматичного пістолета (10 м).
  • Кирило Бугайцев, Олексій Вятчін та Іван Ткаленко (командні змагання) – стрільба з малокаліберної гвинтівки з трьох положень (50 м).
  • Кирило Бугайцев, Олексій Вятчін та Іван Ткаленко (командні змагання) – стрільба з пневматичної гвинтівки (10 м).
  • Максим Камінський – стрільба з пневматичного пістолета.
  • Юлія Ісаченко – стрільба з пневматичного пістолета.
  • Юлія Ісаченко, Юлія Діденко та Каріна Заіченко (командні змагання) – стрільба з пістолета (25 м).
  • Марія Шейніна та Олексій Вятчін (дует) – стрільба з малокаліберної гвинтівки з трьох положень.

Бронзу здобули:

  • Юлія Ісаченко – стрільба з пневматичного пістолета (10 м).
  • Владислав Медушевський, Олексій Ціон та Іван Мартинов (командні змагання) – стрільба з малокаліберного пістолета (швидкострільна стрільба).
  • Кирило Бугайцев – стрільба з пневматичної гвинтівки (10 м).
  • Марія Сташко – стрільба з пневматичної гвинтівки (10 м).

За загальною кількістю здобутих нагород (2 золоті, 9 срібних та 4 бронзові) українці посіли друге місце!

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна (№10 WTA)
  • Марта Костюк (№11 WTA)
  • Олександра Олійникова (№44 WTA)
  • Даяна Ястремська (№87 WTA)
  • Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

  • Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
  • Єлін Вандромм (№128 WTA)
  • Грет Міннен (№182 WTA)
  • Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.

Теги: кульова стрільба стендова стрільба спорт

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