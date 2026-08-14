Україна завоювала 15 нагород на Чемпіонаті Європи U-23 зі стендової та кульової стрільби

Українці повертаються з нагородами з Польщі

За загальною кількістю здобутих нагород українці посіли друге місце на континентальній першості

П'ятнадцять медалей завоювали українські спортсмени на Чемпіонаті Європи U-23 зі стендової та кульової стрільби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Змагання проходили з 1 по 12 серпня у місті Вроцлав (Польща). Турнір зібрав майже 470 спортсменів із 38 країн. Нашу державу представляли 22 атлети.

За підсумками змагань українські стрільці 15 разів підіймалися на подіум.

Золото здобули:

Владислав Медушевський – стрільба з малокаліберного пістолета (швидкострільна стрільба).Юлія Діденко та Владислав

Медушевський (дует) – стрільба з малокаліберного пістолета.

Срібними призерами стали:

Іван Рагуля та Олександра Бартишева (дует) – круглий стенд.

Софія Михайлюк, Марія Шейніна та Марія Сташко (командні змагання) – стрільба з пневматичної гвинтівки (10 м).

Юлія Ісаченко, Юлія Діденко та Ольга Лепська (командні змагання) – стрільба з пневматичного пістолета (10 м).

Кирило Бугайцев, Олексій Вятчін та Іван Ткаленко (командні змагання) – стрільба з малокаліберної гвинтівки з трьох положень (50 м).

Кирило Бугайцев, Олексій Вятчін та Іван Ткаленко (командні змагання) – стрільба з пневматичної гвинтівки (10 м).

Максим Камінський – стрільба з пневматичного пістолета.

Юлія Ісаченко – стрільба з пневматичного пістолета.

Юлія Ісаченко, Юлія Діденко та Каріна Заіченко (командні змагання) – стрільба з пістолета (25 м).

Марія Шейніна та Олексій Вятчін (дует) – стрільба з малокаліберної гвинтівки з трьох положень.

Бронзу здобули:

Юлія Ісаченко – стрільба з пневматичного пістолета (10 м).

Владислав Медушевський, Олексій Ціон та Іван Мартинов (командні змагання) – стрільба з малокаліберного пістолета (швидкострільна стрільба).

Кирило Бугайцев – стрільба з пневматичної гвинтівки (10 м).

Марія Сташко – стрільба з пневматичної гвинтівки (10 м).

За загальною кількістю здобутих нагород (2 золоті, 9 срібних та 4 бронзові) українці посіли друге місце!

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

Еліна Світоліна (№10 WTA)

Марта Костюк (№11 WTA)

Олександра Олійникова (№44 WTA)

Даяна Ястремська (№87 WTA)

Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

Ганне Вандевінкел (№91 WTA)

Єлін Вандромм (№128 WTA)

Грет Міннен (№182 WTA)

Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.