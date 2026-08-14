Україна завоювала 15 нагород на Чемпіонаті Європи U-23 зі стендової та кульової стрільби
За загальною кількістю здобутих нагород українці посіли друге місце на континентальній першості
П'ятнадцять медалей завоювали українські спортсмени на Чемпіонаті Європи U-23 зі стендової та кульової стрільби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.
Змагання проходили з 1 по 12 серпня у місті Вроцлав (Польща). Турнір зібрав майже 470 спортсменів із 38 країн. Нашу державу представляли 22 атлети.
За підсумками змагань українські стрільці 15 разів підіймалися на подіум.
Золото здобули:
- Владислав Медушевський – стрільба з малокаліберного пістолета (швидкострільна стрільба).Юлія Діденко та Владислав
- Медушевський (дует) – стрільба з малокаліберного пістолета.
Срібними призерами стали:
- Іван Рагуля та Олександра Бартишева (дует) – круглий стенд.
- Софія Михайлюк, Марія Шейніна та Марія Сташко (командні змагання) – стрільба з пневматичної гвинтівки (10 м).
- Юлія Ісаченко, Юлія Діденко та Ольга Лепська (командні змагання) – стрільба з пневматичного пістолета (10 м).
- Кирило Бугайцев, Олексій Вятчін та Іван Ткаленко (командні змагання) – стрільба з малокаліберної гвинтівки з трьох положень (50 м).
- Кирило Бугайцев, Олексій Вятчін та Іван Ткаленко (командні змагання) – стрільба з пневматичної гвинтівки (10 м).
- Максим Камінський – стрільба з пневматичного пістолета.
- Юлія Ісаченко – стрільба з пневматичного пістолета.
- Юлія Ісаченко, Юлія Діденко та Каріна Заіченко (командні змагання) – стрільба з пістолета (25 м).
- Марія Шейніна та Олексій Вятчін (дует) – стрільба з малокаліберної гвинтівки з трьох положень.
Бронзу здобули:
- Юлія Ісаченко – стрільба з пневматичного пістолета (10 м).
- Владислав Медушевський, Олексій Ціон та Іван Мартинов (командні змагання) – стрільба з малокаліберного пістолета (швидкострільна стрільба).
- Кирило Бугайцев – стрільба з пневматичної гвинтівки (10 м).
- Марія Сташко – стрільба з пневматичної гвинтівки (10 м).
За загальною кількістю здобутих нагород (2 золоті, 9 срібних та 4 бронзові) українці посіли друге місце!
Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.
Склад збірної України
- Еліна Світоліна (№10 WTA)
- Марта Костюк (№11 WTA)
- Олександра Олійникова (№44 WTA)
- Даяна Ястремська (№87 WTA)
- Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)
Склад збірної Бельгії
- Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
- Єлін Вандромм (№128 WTA)
- Грет Міннен (№182 WTA)
- Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)
Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.
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