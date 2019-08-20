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    «Хімік» тримає інтригу: список трансферів сезону в українській Суперлізі

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    <p>Найбільша кількість новобранців поповнила у міжсезоння лави столичного клубу &laquo;Київ-баскет&raquo;</p> - «Хімік» тримає інтригу: список трансферів сезону в українській Суперлізі

    Найбільша кількість новобранців поповнила у міжсезоння лави столичного клубу «Київ-баскет»

    ФБУ

    Чоловічі клуби елітного баскетбольного дивізіону готуються до старту чемпіонату

    25 вересня стартує новий сезон у чемпіонаті української баскетбольної чоловічої Суперліги. Цього сезону за нагороди боротимуться дев’ять команд. До вісімки учасників попереднього сезону додався чемпіон Вищої ліги Прометей (Кам’янське). Наразі команди завершують комплектацію перед новим сезоном. І вже маємо частковий перелік літніх трансферів. Інтригу щодо новобранців тримає лише чинний чемпіон України южненський «Хімік» - решта клубів майже завершила комплектацію до нового сезону.

     Читайте також«Черкаські Мавпи» переглядають боснійського форварда (відео)

    «Хімік» (Південне)

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    Пішли: Сергій Павлов (П’єно Жвайгждес, Литва), Ілля Сидоров (Прометей), Олександр Антипов (Прометей), Деон Едвін (Київ-Баскет)

    «Київ-Баскет»

    Прийшли: Антон Мусієнко (Миколаїв), Олександр Тищенко (Гродно-93, Білорусь), Кіндал Гілл (Запоріжжя), Деон Едвін (Хімік), Юрій Кондраков (Запоріжжя), Кейсі Шеферд (Батумі, Грузія), Аундре Джексон (Скаллагрімур, Ісландія), Максим Пустозвонов (Одеса)

    Пішли: Максим Луценко (Миколаїв), Морріс Крік (без клубу), Мілош Латкович (без клубу), Аарон Нванкву (без клубу)

    Один з найдосвідченіших українських баскетболістів, чемпіон  України (2012 рік з БК Донецьк) та Румунії (2017 рік з Клужем), учасник чемпіонату світу 2014 року у складі збірної України, Максим Пустозвонов, розповів про свій перехід в  «Київ-Баскет»:

    - Приємно повертатися додому. І звісно, під час вибору команди у мене був пріоритет – Київ-Баскет виступає у Лізі чемпіонів. Для мене це важливо. Це чи не найголовніша причина, чому я обрав саме цей варіант. У нас зібралася дуже гарна група хлопців. Ми маємо об’єднатися в одну команду для досягнення спільних цілей. Усі націлені на чемпіонський титул, і це теж дуже важливо, - каже Пустозвонов. 


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    Через 9 років Максим Пустозвонов знову гратиме у столиці

    «Запоріжжя»

    Прийшли: Дейонте Сіммонс (Копенгаген Вулфпек, Данія), Лью Сталлворт (Сітадел Булдогс, NCAA), Брендон Рендольф (Тімішоара, Румунія)

    Пішли: Малік Трент (Прометей), Майкл Холтон (Лілль, Франція), Кіндал Хілл (Київ-Баскет), Юрій Кондраков (Київ-Баскет), Станіслав Овдєєнко (завершив кар'єру)

    «Дніпро»

    Прийшли: Генрі Дугат (Дебрецен, Угорщина), Ігор Чумаков (Черкаські Мавпи), Максим Корнієнко (Пітешті, Румунія)

    Пішли: Олександр Кушніров (Черкаські Мавпи), Олександр Мішула (Меркезефенді, Туреччина), Микола Вільховецький (завершив кар’єру) 


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    БК «Запоріжжя» підписав річну угоду з американським захисником Брендоном Рендольфом

    «Одеса»

    Прийшли: Клим Артамонов (Араберра, Іспанія), Майк Геллоуей (Fairleigh Dickinson University, США), Рамел Браун (Галіфакс, Канада), Вадим Прокопенко (Борисфен, Білорусь), Ярослав Кадигроб (Прометей)

    Пішли: Олександр Беліков (Черкаські Мавпи), Арнолдс Хелманіс (Спартак СПБ, Росія), Андрей Шеляков (Лієпая, Латвія), Максим Пустозвнов (Київ-Баскет), Мартін Девін Пірс

     «Миколаїв»

    Прийшли: Максим Луценко (Київ-Баскет)

    Пішли: Антон Мусієнко (Київ-Баскет), Сергій Попов

     

    «Черкаські Мавпи

    Прийшли: Олександр Беліков (Одеса), Олександр Кушніров (Дніпро), Діон Райт (АЕЛ, Кіпр), Сеад Хаджифейзович, трай аут (Нові Пазар, Сербія), Сергій Попов, трай аут (Миколаїв)

    Пішли: Ігор Чумаков (Дніпро), Брендон Янг (Лавріо, Греція), Кріс Коуклі (без клубу), Ігор Бояркін, Дмитро Липовцев (Харківські Соколи)

     


    .jpg_01«Харківські Соколи» підсилилися 32-річним форвардом Дмитром Липовцевим, який останні чотири сезони провів у склади «Черкаських Мавп»

    «Прометей» (Кам'янське)

    Прийшли: Малік Трент (Запоріжжя), Денис Лукашов (Єнісєй, Росія), Ілля Сидоров (Хімік), Олександр Антипов (Хімік), Ренді Калпеппер (Беледієспор, Туреччина)

    Пішли: Ярослав Кадигроб (Одеса)

     «Харківські Соколи»

    Прийшли: Дмитро Липовцев (Черкаські Мавпи)

     Читайте також: Українець з НБА Михайлюк провів майстер-клас в Черкасах
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