Збірна України з гандболу дізналася суперників по Євро-2022

Наша команда потрапила в групу з дуже сильними суперниками

Чоловіча збірна України з гандболу дізналася суперників по фінальному турніру чемпіонату Європи. Жереб, який 6 травня пройшов у онлайн-форматі, був не дуже прихильним для нашої команда. Вона потрапила в групу "С", де зіграє з цьогорічним півфіналістом чемпіонату світу Францією, сьомою за світовим рейтингом Хорватією та міцною Сербією, яка минулого року на континентальній першості фінішувала 20-ю, тобто слідом за українцями.

Євро-2022 пройде з 13 по 30 січня в Словаччині та Угорщині. Україна зіграє в місті Сегед – за 370 км від україно-угорського кордону. З групи вийдуть дві найкращі команди.

Календар змагань

13 січня Сербія — Україна

15 січня Франція — Україна

17 січня Україна — Хорватія