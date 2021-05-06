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    Збірна України з гандболу дізналася суперників по Євро-2022

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    Збірна України не є фаворитом Євро-2022 - Збірна України з гандболу дізналася суперників по Євро-2022
    Збірна України не є фаворитом Євро-2022
    Фото з відкритих джерел

    Наша команда потрапила в групу з дуже сильними суперниками

    Чоловіча збірна України з гандболу дізналася суперників по фінальному турніру чемпіонату Європи. Жереб, який 6 травня пройшов у онлайн-форматі, був не дуже прихильним для нашої команда. Вона потрапила в групу "С", де зіграє з цьогорічним півфіналістом чемпіонату світу Францією, сьомою за світовим рейтингом Хорватією та міцною Сербією, яка минулого року на континентальній першості фінішувала 20-ю, тобто слідом за українцями.

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    Євро-2022 пройде з 13 по 30 січня в Словаччині та Угорщині. Україна зіграє в місті Сегед – за 370 км від україно-угорського кордону. З групи вийдуть дві найкращі команди.

    Календар змагань

    13 січня Сербія — Україна

    15 січня Франція — Україна

    17 січня Україна — Хорватія

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    Теги: чемпіонат Європи Збірна України гандбол
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