  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Збірна України з гандболу вийшла на Євро-2022

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українська команда пробилася на Євро-2022 - Збірна України з гандболу вийшла на Євро-2022
    Українська команда пробилася на Євро-2022
    Фото: handball.net.ua

    Наша команда програла Чехії, проте зачепилася за прохідне місце як одна з найкращих третіх команд

    Збірна України стала учасником фінальної частини чемпіонату Європи-2022. Наша команда подолала відбір незважаючи на поразку в останньому турі кваліфікації. Команда Миколи Степанця на виїзді зазнала поразки від Чехії 22:27 і фінішувала у своїй групі на третьому місці.

    Путівки на Євро отримали перші та другі місця відбірних груп, а також чотири найкращі команди з тих, що стали третіми.

    Нашу групу виграла збірна Росії, яка набрала 10 очок, у Чехії – 7, України – 5, Фарер – 2.

    Таблиця збірних, які зайняли треті місця у відбірних групах

    .jpg_03

    Українська команда доленосне очко здобула в грі на нейтральному майданчику в Мінську проти збірної Росії.

    Читайте також:

    Теги: чемпіонат Європи гандбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies