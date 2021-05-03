Збірна України з гандболу вийшла на Євро-2022

Наша команда програла Чехії, проте зачепилася за прохідне місце як одна з найкращих третіх команд

Збірна України стала учасником фінальної частини чемпіонату Європи-2022. Наша команда подолала відбір незважаючи на поразку в останньому турі кваліфікації. Команда Миколи Степанця на виїзді зазнала поразки від Чехії 22:27 і фінішувала у своїй групі на третьому місці.

Путівки на Євро отримали перші та другі місця відбірних груп, а також чотири найкращі команди з тих, що стали третіми.

Нашу групу виграла збірна Росії, яка набрала 10 очок, у Чехії – 7, України – 5, Фарер – 2.

Таблиця збірних, які зайняли треті місця у відбірних групах

Українська команда доленосне очко здобула в грі на нейтральному майданчику в Мінську проти збірної Росії.