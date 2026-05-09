«Ми очікували на якесь диво – воно трапилося». Тренер збірної України з хокею відреагував на повернення в еліту

Святослав Василик
Дмитро Христич: Це диво, яке литовці для нас створили
Збірна Литви не програла Польщі і дозволила українцям посісти друге місце

Головний тренер збірної України з хокею Дмитро Христич прокоментував вихід команди до елітного дивізіону за підсумками Чемпіонату світу 2026 у дивізіоні IA. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Що сказав Христич

Вперше з 2007 року збірна України з хокею змогла повернутися до елітного дивізіону Чемпіонату світу з хокею. «Синьо-жовті» впродовж турніру здобули три перемоги у п'яти матчах, а ще в одній грі, проти Казахстану, поступилися у серії булітів.

Для повернення до еліти світового хокею Україні потрібно було, щоб збірна Литви не програла в основний час команді Польщі, яка була нашим конкурентом. У підсумку, гра між Литвою та Польщею закінчилася з рахунком 1:1 в основний час. Після цього Польща втратила шанси на підвищення у класі. В овертаймі перемогу здобула Литва – 2:1.

«Дуже раді, що так трапилось. Так, ми очікували на якесь диво – воно трапилося, і ми знову повертаємося в еліту. 20 років тому ми там були: я, Ігор Карпенко. Гравці... Дехто плакав, дехто дуже переживав, але у них на очах були сльози радості.

Це диво, яке литовці для нас створили, а вони також грали всі п'ять матчів з високою напругою і наприкінці того матчу допомогли собі і нам. Дякую їм. Дякую моїй команді за те, що ми зробили це», – сказав Христич.

Нагадаємо, нападник збірної України з хокею Данило Трахт посів перше місце в рейтингу хокеїстів за результативними діями на Чемпіонаті світу 2026 в дивізіоні IA.

У п'яти матчах український хокеїст відзначився чотирма голами та оформив стільки ж асистів, заробивши у підсумку вісім очок. До топ-30 за цим показником увійшли шість українців.

Крім цього, Данила Трахта визнали найкращим нападником Чемпіонату світу 2026, а ще один українець Ігор Мережко став найкращим захисником турніру

