Екснападник «Шахтаря» Воробей назвав тренера, який потрібен збірній України

Андрій Воробей: Тренер збірної повинен мати незаперечний авторитет для гравців, бути сильним мотиватором
Андрій Воробей: Головному тренеру збірної потрібні сильні помічники

Легендарний нападник «Шахтаря» Андрій Воробей в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» висловив свою думку щодо нового тренера збірної України.

Що сказав Воробей

«Ребров був успішним клубним тренером, але у збірній специфіка роботи трохи інша – там потрібно мати незаперечний авторитет для гравців, бути сильним мотиватором. За 3-4 дні донести до гравців своє бачення футболу і навчити певній схемі – це важко. Тому вважаю, що сьогодні нашій збірній потрібен такий собі український фізрук, а не якийсь стратег чи аналітик.

Ну і звісно потрібні сильні помічники. От пригадую, який потужний тренерський штаб був у збірній Олега Блохіна – Андрій Баль, Олег Кузнєцов, Семен Альтман. Люди досконало знали футбол і ефективно доповнювали головного тренера», – сказав Воробей.

Відставка Реброва: усі подробиці

Сергій Ребров пішов із посади керманича збірної України. Фахівець та керівництво Української асоціації футболу вирішили завершити співпрацю за обопільною згодою. Тренер провів на посаді майже три роки. Він працював із «синьо-жовтими» з червня 2023 року.

Підопічні Реброва не змогли пробитися на Мундіаль в Північній Америці. Турнірний шлях команди завершився у півфіналі плейоф кваліфікації, де збірна зазнала поразки від Швеції (1:3).

Ребров залишиться в штаті асоціації. Він обіймає посаду віцепрезидента УАФ. Також він залишається членом виконавчого комітету організації.

Нагадаємо, Українська асоціація футболу (УАФ) визначилась із трьома кандидатами на посаду головного тренера збірної України після звільнення Сергія Реброва.

На сьогоднішній день визначився остаточний шорт-лист претендентів – «синьо-жовтих» може очолити Мирон Маркевич, Ігор Йовічевич або Андреа Мальдера.

Саме з цього списку і визначать наставника національної команди. Президент УАФ Андрій Шевченко планує зробити остаточний вибір до кінця квітня.

Нагадаємо, визначено дату, час і місце проведення товариського матчу між футбольними збірними України та Польщі. 

