Сторічний ветеран Другої світової війни активно допомагає ЗСУ

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Іван Клименко з невісткою Людмилою
фото: suspilne.media
Сторічний ветеран Другої світової війни Іван Клименко з міста Новоукраїнка Кіровоградської області щомісяця перераховує частину пенсії на Збройні сили України. Сам на фронт потрапив 18-річним хлопцем. Чоловік мріє дожити до перемоги, як і 81 рік тому. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Як розповів чоловік, 26 липня йому виповниться 100 років. Це по паспорту. Насправді буде 101. Під час війни він зменшив свій вік на один рік, щоб не вивезли на роботи до Німеччини. У 1942 році хлопця двічі ловили, він тікав і переховувався.

«А як зупинилися вранці, потяг вранці зупинився, то відкрили вагон. Ми із другом Коваленком злізли – ніби як надвір. І пішли до посадки, а там було жито, і ми у те жито. І повзком ми взяли курс до лісу», – згадує ветеран.

На війну 18-річного Івана Клименка забрали після того, як Новоукраїнку звільнили від нацистських окупантів, у березні 1944 року.

«Нас як забрали, то нам зброю навіть не всім дали. Казали: «Там візьмеш, когось уб’ють, а ти його візьмеш». Ну, не може бути не страшно, як у тебе стріляють. Воно було страшно зразу, а опісля вже ні», – згадує фронтові будні Іван Клименко.

Спочатку Іван Клименко служив у стрілецькому полку. Потім навчався в школі снайперів. Свій бойовий шлях розпочав із Угорщини, був кулеметником. Про перемогу дізнався в Австрії біля Відня.

Додому повернувся у 1950 році. Одружився і працював водієм до пенсії. Коли розпочалася російсько-українська війна, з 2014 року, щомісяця на допомогу військовим дає від пів тисячі до тисячі гривень. Гроші передає голові громадської ветеранської організації Новоукраїнської громади Наталії Ніколаєнко.

«Гроші використовуються на армію, на волонтерську організацію, яка в нас є. Там дівчата і голубці готують, і засмажки, і борщі, і каші. Ну, дуже багато», – розповіла Наталія Ніколаєнко.

«Щоб закінчилася швидше війна, щоб більше той Путін не простягав руки до України. Щоб не вбивали людей, особливо дітей. Маленькі, що ж вони винні. Щоб я дізнався, що вже немає війни, а тоді вже можу і…», – каже ветеран.

У родині Івана Клименка є ще довгожителі, розповіла його невістка.

«У нього ще сестра є довгожителька. Їй 26 квітня було 103 роки. Він із родини довгожителів. Тому що одна сестра під 90 померла, мати його померла у 93 роки», – пояснила жінка.

За словами ветерана, секрету довголіття не має. Можливо, вплинуло те, що все своє життя не курив, не вживав алкоголь і любив спорт. Дотримується режиму дня. Прокидається о сьомій, лягає спати о дев’ятій вечора. О пів на дев'яту снідає, о 12 обідає і о 18:00 вечеряє. Коли дозволяє здоров’я, робить гімнастику. Також любить прогулянки подвір’ям, дивитися футбол й стежить за новинами.

