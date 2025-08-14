Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна України з самбо здобула золото Всесвітніх ігор

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Збірна України з самбо здобула золото Всесвітніх ігор
У фіналі українці перемогли команду Казахстану – 2:0

 Чотири золоті та дві бронзові медалі здобула команда України з самбо на Всесвітніх іграх-2025

Українські бійці самбо продовжили тріумфальну ходу на Всесвітніх іграх у Ченду. Про це повідомляє «Главком».

До трьох золотих медалей в особистих змаганнях наші спортсмени додали ще й золото у команді, здолавши у фіналі команду Казахстану – 2:0.

Наші чемпіони: Олександр Воропаєв, Анатолій Волошинов, Петро Давиденко, Андрій Кучеренко, Владислав Руднєв.

Чотири золоті та дві бронзові медалі здобула команда України з самбо на Всесвітніх іграх-2025.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: самбо спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці продовжують боротьбу за нагороди Всесвітніх ігор
Всесвітні ігри: розклад виступів українців 14 серпня
Вчора, 22:57
Андрій Кучеренко приніс Україні золото
Україна перебуває в топ-3 медального заліку Всесвітніх ігор
Вчора, 21:18
Журова образилася на Україну
Депутатка Думи назвала Україну «головним ворогом російського спорту»
11 серпня, 18:29
У фіналі Талібов з рахунком 4:0 переміг хорвата Анджело Квесіча
Каратист Талібов здобув золото Всесвітніх ігор
9 серпня, 15:30
Юй стала наймолодшою фіналісткою чемпіонату світу за всю історію
12-річна китайська плавчиня здобула бронзу чемпіонату світу
31 липня, 17:59
Олег Рибак, Олександр Чернишев та Максим Ковальчук стали чемпіонами Європи U-19 у командній першості
Україна тріумфально виступила на чемпіонаті Європи з п'ятиборства U19
30 липня, 12:08
Тренер схопив арбітра за горло і почав його душити – їх довелося розбороняти представникам обох боксерів
Боксерський поєдинок завершився скандалом: тренер намагався задушити арбітра
30 липня, 09:53
У складі збірної України змагаються Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова та Дар'я Миронюк
Українські рапіристки емоційно відсвяткували перемогу над росіянками на чемпіонаті світу
28 липня, 11:32
Охорона об'єкту та грузинська поліція силою вивели активістів на вулицю
Протестували проти росіян. У Грузії поліція силою вивела активістів з арени чемпіонату світу з фехтування
28 липня, 10:21

Новини

Відбір до чемпіонату світу з футболу: визначилося місце проведення гри Франція – Україна
Відбір до чемпіонату світу з футболу: визначилося місце проведення гри Франція – Україна
Україна візьме участь у чемпіонаті світу ФІФА з кіберфутболу
Україна візьме участь у чемпіонаті світу ФІФА з кіберфутболу
Кікбоксер Щербатюк приніс Україні золото Всесвітніх ігор
Кікбоксер Щербатюк приніс Україні золото Всесвітніх ігор
«Пакш» – «Полісся»: де дивитися гру-відповідь кваліфікації Ліги конференцій
«Пакш» – «Полісся»: де дивитися гру-відповідь кваліфікації Ліги конференцій
Збірна України з самбо здобула золото Всесвітніх ігор
Збірна України з самбо здобула золото Всесвітніх ігор
«Шахтар» – «Панатінаїкос»: де дивитися поєдинок кваліфікації Ліги Європи
«Шахтар» – «Панатінаїкос»: де дивитися поєдинок кваліфікації Ліги Європи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2025
36K
Кабмін пропонує змінити правила відстрочки від мобілізації: кого стосується
5714
Жінка потрапила до Книги рекордів Гіннеса за неймовірну колекцію: вона збирала її 50 років
4440
Прокуратура вручила підозру керівнику апарату Кличка, який засвітився на скандальному бенкеті
3747
МЗС Росії зробило заяву про територіальні вимоги

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua