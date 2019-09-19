Українка Ірина Коляденко стала срібною призеркою чемпіонату світу з боротьби (відео)



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Ірина Коляденко, здобувши це срібло, створила справжню сенсацію UWW

Медаль нашої юної співвітчизниці стала справжньою сенсацією

21-річна українська борчиня Ірина Коляденко виграла срібло чемпіонату світу з боротьби, який триває в казахстанській столиці Нур-Султані.

Щойно у фінальній сутичці вагової категорії до 65 кілограмів Ірина достроково поступилася триразовій призерці чемпіонатів Європи, на вісім років старшій Інній Стражуковій з РФ. Суперниця боролася впевненіше і вочевидь зберегла до фіналу більше сил.

Додамо, що виступ на казахстанських килимах Ірина розпочала з важкої перемоги 3:1 над монголкою Болортуєю Хурелхуу.

Коляденко - Хурелхуу

У чвертьфіналі була переконлива звитяга над Сяоцян Вань із Китаю.

Коляденко - Сяоцян Вань

В півфіналі Коляденко за рахунку 5:5 завдяки тому, що провела результативну дію останньою, перемогла лідера світового рейтингу, американку Форрест Молінарі. Причому переможний накат наша борчиня виконала на заключних секундах сутички.

Коляденко - Форрест Молінарі

Зауважимо, що вихованка тренера Володимира Яременка, яка тренується в Ірпені на Київщині, досі не виступала на дорослих змаганнях такого рівня. Торік вона була бронзовою призеркою світових чемпіонатів серед молоді і юніорів, а в Нур-Султан поїхала завдяки перемозі в національному чемпіонаті.

Нагадаємо, що першу нагороду збірній України з жіночої боротьби на чемпіонаті світу-2019 принесла Аліна Бережна, яка здобула срібло у ваговій категорії до 72 кг.