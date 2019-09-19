Українка Ірина Коляденко стала срібною призеркою чемпіонату світу з боротьби (відео)
Медаль нашої юної співвітчизниці стала справжньою сенсацією
21-річна українська борчиня Ірина Коляденко виграла срібло чемпіонату світу з боротьби, який триває в казахстанській столиці Нур-Султані.
Щойно у фінальній сутичці вагової категорії до 65 кілограмів Ірина достроково поступилася триразовій призерці чемпіонатів Європи, на вісім років старшій Інній Стражуковій з РФ. Суперниця боролася впевненіше і вочевидь зберегла до фіналу більше сил.
Додамо, що виступ на казахстанських килимах Ірина розпочала з важкої перемоги 3:1 над монголкою Болортуєю Хурелхуу.
У чвертьфіналі була переконлива звитяга над Сяоцян Вань із Китаю.
В півфіналі Коляденко за рахунку 5:5 завдяки тому, що провела результативну дію останньою, перемогла лідера світового рейтингу, американку Форрест Молінарі. Причому переможний накат наша борчиня виконала на заключних секундах сутички.
Зауважимо, що вихованка тренера Володимира Яременка, яка тренується в Ірпені на Київщині, досі не виступала на дорослих змаганнях такого рівня. Торік вона була бронзовою призеркою світових чемпіонатів серед молоді і юніорів, а в Нур-Султан поїхала завдяки перемозі в національному чемпіонаті.
Нагадаємо, що першу нагороду збірній України з жіночої боротьби на чемпіонаті світу-2019 принесла Аліна Бережна, яка здобула срібло у ваговій категорії до 72 кг.