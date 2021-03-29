  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Збірна України забила гол Фінляндії у відборі чемпіонату світу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українці довго запрягали, але врешті забили - Збірна України забила гол Фінляндії у відборі чемпіонату світу
    Українці довго запрягали, але врешті забили
    Фото з відкритих джерел

    Команда Андрія Шевченка повела в рахунку на 80-й хвилині зустрічі

    Дуже важко склався матч для збірної України проти Фінляндії. Суперник дуже добре і довго оборонявся, побудував декілька ешелонів захисту і міг зберегти свої ворота в недоторканості. Всі моменти, які створювали українські футболісти, не тягнули на ті, в яких забиваються голи. Проте все-таки щастя посміхнулося наших хлопцям. Коли на полі з’явився спочатку Марлос, а згодом і Мораєс, гра пішла в гостріша. І в одній з швидких атак нападник зробив блискавичний ривок на не менш блискавичну передачу Караваєва в штрафний майданчик. Жуніор забивав уже з меж воротарського майданчика.

    Зазначимо, що гольову передачу Олександр Караваєв зробив і в матчі з Францією 24 березня.

    На жаль, втримати переможний рахунок наша команда не змогла. Фіни побігли відігруватися, створили кілька нагод, одну з яких реалізували. Помилився Віталій Миколенко, Захисник, рятуючи команду, ще й збив суперника у власному штрафному. Отримав червону картку, а гості - право на пенальті. Який і реалізував Пуккі - 1:1.

    В нашій групі після двох турів Франція набрала 4 очки, Україна та Фінляндія - по 2, Боснія і Герцеговина - 1, Казахстан - 0.

    Читайте також:

      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Жуніор Мораєш
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      Читайте також:

      Натисніть «Подобається», щоб читати
      Glavcom.ua в Facebook

      Я вже читаю Glavcom в Facebook

      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies