Збірна України забила гол Фінляндії у відборі чемпіонату світу

Команда Андрія Шевченка повела в рахунку на 80-й хвилині зустрічі

Дуже важко склався матч для збірної України проти Фінляндії. Суперник дуже добре і довго оборонявся, побудував декілька ешелонів захисту і міг зберегти свої ворота в недоторканості. Всі моменти, які створювали українські футболісти, не тягнули на ті, в яких забиваються голи. Проте все-таки щастя посміхнулося наших хлопцям. Коли на полі з’явився спочатку Марлос, а згодом і Мораєс, гра пішла в гостріша. І в одній з швидких атак нападник зробив блискавичний ривок на не менш блискавичну передачу Караваєва в штрафний майданчик. Жуніор забивав уже з меж воротарського майданчика.

Зазначимо, що гольову передачу Олександр Караваєв зробив і в матчі з Францією 24 березня.

На жаль, втримати переможний рахунок наша команда не змогла. Фіни побігли відігруватися, створили кілька нагод, одну з яких реалізували. Помилився Віталій Миколенко, Захисник, рятуючи команду, ще й збив суперника у власному штрафному. Отримав червону картку, а гості - право на пенальті. Який і реалізував Пуккі - 1:1.

В нашій групі після двох турів Франція набрала 4 очки, Україна та Фінляндія - по 2, Боснія і Герцеговина - 1, Казахстан - 0.