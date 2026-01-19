У скандальній грі визначився переможець Кубка африканських націй з футболу

Переможний м'яч у фіналі на 94-й хвилині забив сенегалець Пап Гейє

Збірна Сенегалу у додатковий час із рахунком 1:0 обіграла Марокко у фінальному матчі Кубка африканських націй з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Турнір пройшов у Марокко.

Фінальний поєдинок відзначився гучним скандалом.

У компенсований до другого тайму арбітром було скасовано гол сенегальців. Пізніше після відеоперегляду у ворота збірної Сенегалу призначили пенальті.

Головний тренер збірної Сенегалу Пап Тьяв на знак протесту вивів футболістів команди з поля. Через 15 хвилин сенегальці повернулися до гри. Воротар сенегальців Едуар Менді намертво впіймав м'яч після удару з 11-метрової позначки у виконанні Браїма Діаса.

Переможний м'яч на 94-й хвилині забив Пап Гейє.

У матчі за третє місце збірна Нігерії обіграла команду Єгипту (0:0, 4:2 за пенальті). Найкращим бомбардиром турніру став Діас, який забив 5 м'ячів.

Збірна Сенегалу вдруге виграла Кубок африканських націй. Вперше сенегальці перемогли у 2021 році.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3.