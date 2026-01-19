Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У скандальній грі визначився переможець Кубка африканських націй з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
У скандальній грі визначився переможець Кубка африканських націй з футболу
Збірна Сенегалу вдруге виграла Кубок африканських націй
фото: AP

Переможний м'яч у фіналі на 94-й хвилині забив сенегалець Пап Гейє

Збірна Сенегалу у додатковий час із рахунком 1:0 обіграла Марокко у фінальному матчі Кубка африканських націй з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Турнір пройшов у Марокко.

Фінальний поєдинок відзначився гучним скандалом.

У компенсований до другого тайму арбітром було скасовано гол сенегальців. Пізніше після відеоперегляду у ворота збірної Сенегалу призначили пенальті.

Головний тренер збірної Сенегалу Пап Тьяв на знак протесту вивів футболістів команди з поля. Через 15 хвилин сенегальці повернулися до гри. Воротар сенегальців Едуар Менді намертво впіймав м'яч після удару з 11-метрової позначки у виконанні Браїма Діаса.

Переможний м'яч на 94-й хвилині забив Пап Гейє.

У матчі за третє місце збірна Нігерії обіграла команду Єгипту (0:0, 4:2 за пенальті). Найкращим бомбардиром турніру став Діас, який забив 5 м'ячів.

Збірна Сенегалу вдруге виграла Кубок африканських націй. Вперше сенегальці перемогли у 2021 році. 

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Руні є п'ятикратним чемпіоном Англії та вигравав Лігу чемпіонів у 2008 році
Легендарний форвард «Манчестер Юнайтед» втратив слух на одне вухо
Вчора, 15:39
Кубарсі показав непристойний жест фанатам «Реала»
Гравець «Барселони» показав фанатам «Реала» непристойний жест після перемоги у Суперкубку Іспанії
12 сiчня, 16:07
Раніше було запропоновано впровадження сенсорів на м'яч для визначення офсайдів, однак ідея не набула популярності
ФІФА запровадить нову технологію штучного інтелекту на Чемпіонаті світу-2026
7 сiчня, 23:47
Чемпіонат світу-2026 відбудеться з 11 червня по 19 липня
США виділили $250 млн на протидію дронам під час чемпіонату світу з футболу
31 грудня, 2025, 13:03
Мілевський провів за «Динамо» 276 матчів, забив 87 голів і віддав 74 гольові передачі
«Мені треба посидіти, випити пива, вина...». Мілевський порівняв себе з Роналду
29 грудня, 2025, 19:24
Гаррі Кейн очолив рейтинг претендентів на «Золотий м'яч»
Goal опублікував перелік головних претендентів на «Золотий м'яч»
25 грудня, 2025, 15:05
Естрадний співак та композитор Степан Гіга помер 12 грудня у Львові
Фанати «Карпат» емоційно заспівали хіт Степана Гіги (відео)
23 грудня, 2025, 14:04
Юні українські футболісти досягли яскравого успіху
Юнацька збірна України з футболу посіла перше місце на Турнірі розвитку УЄФА
22 грудня, 2025, 16:30
Однією з умов переходу Іллі Забарного до паризького клубу був продаж Матвія Сафонова, але цього не трапилося через кризу з воротарями
Росіянин Сафонов зламав руку під час фіналу Міжконтинентального кубка
19 грудня, 2025, 16:11

Новини

У скандальній грі визначився переможець Кубка африканських націй з футболу
У скандальній грі визначився переможець Кубка африканських націй з футболу
Ексгравець кіберспортивної команди Коноплянки поскаржився на порушення контракту
Ексгравець кіберспортивної команди Коноплянки поскаржився на порушення контракту
Марусяк продемонстрував найкращий результат сезону на етапі Кубка світу в Японії
Марусяк продемонстрував найкращий результат сезону на етапі Кубка світу в Японії
Турецька тенісистка Сонмез вразила публіку в перший день Australian Open
Турецька тенісистка Сонмез вразила публіку в перший день Australian Open
«Кого це хвилює?»: ексросійська тенісистка Потапова відповіла на звинувачення у плагіаті
«Кого це хвилює?»: ексросійська тенісистка Потапова відповіла на звинувачення у плагіаті
Фігурист Марсак з тріумфальним результатом завершив виступ на чемпіонаті Європи
Фігурист Марсак з тріумфальним результатом завершив виступ на чемпіонаті Європи

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Вчора, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua