Президент Сенегалу оголосив вихідний на честь перемоги збірної країни на Кубку Африки з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Президент Сенегалу оголосив вихідний на честь перемоги збірної країни на Кубку Африки з футболу
Збірна Сенегалу обіграла команду Марокко у фіналі Кубка Африки
фото: AP

Збірна Сенегалу вдруге виграла Кубок африканських націй

У Сенегалі оголосили вихідний день на честь перемоги збірної країни на Кубку африканських націй з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Президент Сенегалу Бассіру Діомай Фай оголосив 19 січня оплачуваним вихідним днем ​​після перемоги національної команди з футболу в Кубку африканських націй.

Збірна Сенегалу обіграла команду Марокко у фіналі Кубка Африки з рахунком 1:0 у додатковий час. Поєдинок відзначився гучним скандалом.

У компенсований до другого тайму арбітром було скасовано гол сенегальців. Пізніше після відеоперегляду у ворота збірної Сенегалу призначили пенальті.

Головний тренер збірної Сенегалу Пап Тьяв на знак протесту вивів футболістів команди з поля. Через 15 хвилин сенегальці повернулися до гри. Воротар сенегальців Едуар Менді намертво впіймав м'яч після удару з 11-метрової позначки у виконанні Браїма Діаса.

Переможний м'яч на 94-й хвилині забив Пап Гейє.

У матчі за третє місце збірна Нігерії обіграла команду Єгипту (0:0, 4:2 за пенальті). Найкращим бомбардиром турніру став Діас, який забив 5 м'ячів.

Збірна Сенегалу вдруге виграла Кубок африканських націй. Вперше сенегальці перемогли у 2021 році. 

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3.

