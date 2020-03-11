  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Здалля, по неймовірній дузі: відео божевільного голу в американській Лізі чемпіонів

    • Розсилка
    Алжирець Сафір Таїдер забив фантастичний м'яч - Здалля, по неймовірній дузі: відео божевільного голу в американській Лізі чемпіонів
    Алжирець Сафір Таїдер забив фантастичний м'яч
    Grenoblefoot

    Алжирський хавбек перетворив у цукерочку незручну для себе ситуацію

    Канадський «Монреаль Імпакт» поступився гондураській «Олімпії» з Теґусіґальпи в чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів КОНКАКАФ з рахунком 1:2.

    Найяскравіший момент матчу стався на початку другого тайму, на 47-й хвилині, коли рахунок був 0:2. Після плутанини на фланзі півоборонець господарів Сафір Таїдер отримав скидку від партнера і кинувся в атаку. М'яч скакав по газону, а до воріт було близько 30 метрів, проте алжирця це не збентежило. Підлаштувавшись під м’яч, він завдав потужного удару під поперечину, заставши голкіпера зненацька. Шанси воротаря знизила божевільна траєкторія польоту м'яча.

     

    Гольовим пасом в цьому епізоді відзначився новачок «Монреаль Імпакт» Віктор Ваньяма, який нещодавно перейшов до канадського клубу з лондонського «Тоттнем Готспур».

     Дивіться також: Одіозний ексфутболіст «Шахтаря» відзначився хет-триком у матчі Кубка Лібертадорес (відео)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Віктор Ваньяма Сафір Таїдер ФК «Монреаль Імпакт» ФК «Олімпія» (Теґусіґальпа)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ