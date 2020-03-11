Здалля, по неймовірній дузі: відео божевільного голу в американській Лізі чемпіонів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Алжирець Сафір Таїдер забив фантастичний м'яч Grenoblefoot

Алжирський хавбек перетворив у цукерочку незручну для себе ситуацію

Канадський «Монреаль Імпакт» поступився гондураській «Олімпії» з Теґусіґальпи в чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів КОНКАКАФ з рахунком 1:2.

Найяскравіший момент матчу стався на початку другого тайму, на 47-й хвилині, коли рахунок був 0:2. Після плутанини на фланзі півоборонець господарів Сафір Таїдер отримав скидку від партнера і кинувся в атаку. М'яч скакав по газону, а до воріт було близько 30 метрів, проте алжирця це не збентежило. Підлаштувавшись під м’яч, він завдав потужного удару під поперечину, заставши голкіпера зненацька. Шанси воротаря знизила божевільна траєкторія польоту м'яча.

Гольовим пасом в цьому епізоді відзначився новачок «Монреаль Імпакт» Віктор Ваньяма, який нещодавно перейшов до канадського клубу з лондонського «Тоттнем Готспур».