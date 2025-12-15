Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії напередодні переговорів з американцями

Володимир Зеленський та Александр Стубб скоординували позиції перед перемовинами в Берліні

У Берліні президент України Володимир Зеленський провів зустріч з очільником Фінляндії Александром Стуббом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

Політики обговорили результати дипломатичної роботи, скоординували спільні позиції перед зустрічами з партнерами, які відбудуться сьогодні в Берліні, та узгодили наступні кроки. Глава держави подякував Фінляндії за підтримку та окремо відзначив внесок у програму Purl.

🇺🇦🇫🇮 Зеленський повідомив про зустріч з президентом Фінляндії Александром Стуббом



«Дякую Фінляндії за підтримку. Цінуємо внесок країни в програму Purl, яка завдяки оборонному посиленню України зміцнює наші позиції під час переговорів. Вдячний Алексу за постійну координацію та допомогу нашій державі», – каже він.

Нагадаємо, у Берліні 14 грудня розпочалася тристороння зустріч президента Володимира Зеленського щодо завершення війни Росії проти України. Переговори між українською та американською делегаціями щодо мирного плану США продовжаться у понеділок, 15 грудня.

Представники США та України провели серйозні переговори, на яких обговорили мирний план з 20 пунктів, економічні питання та інші важливі аспекти. Спеціальний представник президента США Стів Віткофф повідомив, що під час зустрічі «було досягнуто значного прогресу».

До слова, після переговорів з американською стороною у Німеччині президент України Володимир Зеленський матиме низку зустрічей.