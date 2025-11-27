Головна Країна Політика
Зеленський анонсував важливі перемовини наступного тижня

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Зеленський анонсував важливі перемовини наступного тижня
Глава держави наголосив, що влада робитиме все, аби в України була достатня оборонна підтримка
Президент: «Наступного тижня будуть важливі перемовини не тільки в нашої делегації, а й у мене»

Українські посадовці з американськими представниками наприкінці тижня продовжать переговори про мирну угоду для завершення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

За словами глави держави, переговорна група обговорюватиме пункти угоди, які вдалося узгодити у Женеві, аби зробити документ дієвим. Зеленський наголосив, що українська делегація буде добре підготовлена та налаштована на предметну роботу.

«Наша команда разом з американськими представниками вже на цьому тижні – наприкінці тижня – продовжить наближати пункти, які є в нас за результатами Женеви, до такої форми, яка виведе на дорогу до миру й гарантій безпеки. Буде зустріч делегацій», – каже він.

Очільник України наголосив, що влада робитиме все, аби в України була достатня оборонна підтримка. «Ми й зараз на зв’язку з американською стороною і з нашими європейськими друзями. Також я інформую наших партнерів в інших частинах світу, і я дякую їм за підтримку нашого суверенітету, нашої держави», – додав Зеленський.

Крім того, президент анонсував важливі перемовини, які проводитиме наступного тижня. Більше деталей він не навів. «Наступного тижня будуть важливі перемовини не тільки в нашої делегації, а й у мене, і ми готуємо твердий ґрунт для таких перемовин. Україна стоятиме на ногах міцно. Завжди стоятиме», – наголосив український лідер.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Російська Федерація «наближаються» до укладання мирної угоди та завершення війни. Дональд Трамп розповів, що його спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди.

Раніше Білий дім запевняв, що протягом останнього тижня Сполучені Штати досягли значного прогресу на шляху до укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію.

До слова, українська сторона 24/7 працює з американськими посадовцями над ефективними кроками для закінчення російсько-української війни.

Теги: Володимир Зеленський переговори перемир'я

