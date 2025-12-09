У Зеленського запланована аудієнція у Папи Римського

Сьогодні, 9 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Риму. Про це повідомляє речник глави держави Сергій Никифоров, передає «Главком».

У Зеленського запланована аудієнція у Папи Римського Лева XIV та зустріч з головою Ради міністрів Італійської Республіки Джорджею Мелоні.

Напередодні президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі. Сторони обговорили конкретні гарантії безпеки, які мають стати основою для довгострокової стійкості України та Європи.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський 8 грудня також відвідав Велику Британію. У Лондоні президент України Володимир Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном і федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Лідери обговорили дипломатичну роботу з американською стороною та узгодили спільну позицію і наступні кроки.