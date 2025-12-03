Ексречниця Зеленського зробила гучні заяви про Єрмака

За припущеннями колишньої речниці Зеленського, Єрмак після звільнення не повністю відмовився від політичного впливу

Колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель зробила різкі заяви про екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака. Зробила вона це вже після звільнення останнього. Зокрема, Мендель звинуватила Єрмака у впливі на президента та інших посадовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свободу».

Мендель стверджує, що Єрмак «не повністю покинув намагання вплинути на сьогоднішню політику», бо останні кілька років «він був основним відділом кадрів і багато людей, які сьогодні при владі, є його лояльними людьми, є його друзями, людьми, які зробили кар'єру завдяки йому». Колишня прессекретарка президента наголосила, що Андрій Єрмак не лише вибудовував власну вертикаль, а й нібито хотів стати президентом.

«Я поділюся з вами, що у 2019 році Андрій Борисович Єрмак, бувши в США, говорив з політичним консультантом і сам питав його, як йому стати президентом країни. Отже, амбіції в Андрія Борисовича доволі великі, і вони, в принципі, показово великі», – заявила вона.

За словами колишньої речниці Зеленського, ексглава Офісу президента «часто вводив очільника України в оману». Вона каже, що Єрмак неодноразово подавав інформацію президенту «так, як йому вигідно або так, як він її інтерпретував». Мендель заявила, що часто багато посадовців, зокрема й вона, отримували дзвінки від Андрія Єрмака з забороною «робити те завдання, яке просить робити Володимир Олександрович».

Мендель додала, що усі рішення Зеленського нібито виконувалися тільки через Єрмака, який був своєрідним «фільтром президента». Вона також назвала колишнього очільника Банкової «найбільш небезпечною людиною у вертикалі сьогоднішньої влади».

«Я зараз про це говорю, і мені страшно. Я розумію, що зараз ніхто в це не повірить, але я кожного дня молюся Богу і дякую за те, що жива. Тому що Андрій Борисович – це дуже небезпечна людина. Це дуже небезпечна людина. І ті, хто його знає, це зрозуміють», – стверджує вона.

Як відомо, Юлія Мендель обіймала посаду прессекретарки президента України з 3 червня 2019 року по 9 липня 2021 року. Юлія Мендель часто потрапляла у різноманітні скандали та скаржилась, що після роботи у Зеленського була змушена лікуватися.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. За кілька годин після звільнення Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Він вважає, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні.

До слова, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не тримає зла на Володимира Зеленського через своє звільнення.