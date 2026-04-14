План стійкості. Зеленський назвав області, які найповільніше готуються до зими

Президент: «Є питання до робіт у Львівській, Волинській, Одеській областях та в Києві»

Глава держави пригрозив очільникам регіонів «персональною відповідальністю» за невчасне виконання поставлених завдань

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь премʼєр-міністерки Юлії Свириденко про реалізацію планів стійкості областей та міст. Глава держави повідомив, що у роботі перебуває 368 обʼєктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

«Бачимо, на жаль, відставання частини регіонів від графіка, який був визначений для конкретного результату до початку нового опалювального сезону. Є питання до робіт у Львівській, Волинській, Одеській областях та в Києві», – каже він.

Глава держави повідомив про відновлення селекторних нарад за участю урядовців, керівників областей та громад, правоохоронців і військового командування, що відповідає за прикриття обʼєктів.

«Завдання загальнодержавне – повністю реалізувати затверджені плани стійкості у визначений термін. Це захист людей, і відповідальність за це буде персональною в кожному регіоні», – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що важливо, аби енергосистема працювала стабільно та без обмежень. «Вдячний усім, хто забезпечує захист і збільшення генерації. Розраховуємо також на нові домовленості з нашими партнерами щодо постачання обладнання для енергообʼєктів – це має бути досягнуто вже цього тижня», – розповів очільник України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України розпочав масштабне фінансування заходів, спрямованих на посилення стійкості громад в умовах воєнного стану. Згідно з новим розпорядженням, сотні мільйонів гривень будуть спрямовані на будівництво автономних джерел енергії та тепла, що дозволить мінімізувати ризики техногенних катастроф.

Раніше повідомлялося, що Україна розпочала активну підготовку до наступного опалювального сезону, зосередившись на посиленні захисту критичної інфраструктури та забезпеченні стабільного водопостачання. Уряд уже виділив понад 22 млрд грн на захист найбільш пріоритетних об’єктів. Питання підготовки до зими обговорили під час Конгресу місцевих та регіональних влад в Ужгороді, де йшлося про виконання Планів стійкості регіонів.