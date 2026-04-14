Головна Країна Політика
search button user button menu button

План стійкості. Зеленський назвав області, які найповільніше готуються до зими

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
План стійкості. Зеленський назвав області, які найповільніше готуються до зими
Президент: «Є питання до робіт у Львівській, Волинській, Одеській областях та в Києві»
фото: Офіс президента

Глава держави пригрозив очільникам регіонів «персональною відповідальністю» за невчасне виконання поставлених завдань

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь премʼєр-міністерки Юлії Свириденко про реалізацію планів стійкості областей та міст. Глава держави повідомив, що у роботі перебуває 368 обʼєктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

«Бачимо, на жаль, відставання частини регіонів від графіка, який був визначений для конкретного результату до початку нового опалювального сезону. Є питання до робіт у Львівській, Волинській, Одеській областях та в Києві», – каже він.

Глава держави повідомив про відновлення селекторних нарад за участю урядовців, керівників областей та громад, правоохоронців і військового командування, що відповідає за прикриття обʼєктів.

«Завдання загальнодержавне – повністю реалізувати затверджені плани стійкості у визначений термін. Це захист людей, і відповідальність за це буде персональною в кожному регіоні», – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що важливо, аби енергосистема працювала стабільно та без обмежень. «Вдячний усім, хто забезпечує захист і збільшення генерації. Розраховуємо також на нові домовленості з нашими партнерами щодо постачання обладнання для енергообʼєктів – це має бути досягнуто вже цього тижня», – розповів очільник України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України розпочав масштабне фінансування заходів, спрямованих на посилення стійкості громад в умовах воєнного стану. Згідно з новим розпорядженням, сотні мільйонів гривень будуть спрямовані на будівництво автономних джерел енергії та тепла, що дозволить мінімізувати ризики техногенних катастроф.

Раніше повідомлялося, що Україна розпочала активну підготовку до наступного опалювального сезону, зосередившись на посиленні захисту критичної інфраструктури та забезпеченні стабільного водопостачання. Уряд уже виділив понад 22 млрд грн на захист найбільш пріоритетних об’єктів. Питання підготовки до зими обговорили під час Конгресу місцевих та регіональних влад в Ужгороді, де йшлося про виконання Планів стійкості регіонів.

Теги: Володимир Зеленський опалювальний сезон енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Політика

План стійкості. Зеленський назвав області, які найповільніше готуються до зими
План стійкості. Зеленський назвав області, які найповільніше готуються до зими
Чверть населення Естонії – росіяни. Український посол розповів, як Таллінн протистоїть путінській пропаганді
Чверть населення Естонії – росіяни. Український посол розповів, як Таллінн протистоїть путінській пропаганді
Україна, Бельгія та Іспанія узгодили пріоритети співпраці перед «Рамштайном»
Україна, Бельгія та Іспанія узгодили пріоритети співпраці перед «Рамштайном»
Посол Брусило отримав нову посаду
Посол Брусило отримав нову посаду
Зеленський привітав працівників оборонно-промислового комплексу з професійним святом
Зеленський привітав працівників оборонно-промислового комплексу з професійним святом
Лубінець повідомив про переговори з омбудсменом РФ
Лубінець повідомив про переговори з омбудсменом РФ

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua