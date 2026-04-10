Пєсков заявив, що Росія хоче не перемир'я з Україною, а міцного миру

Аліна Самойленко
glavcom.ua
фото з відкритих джерел

Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що завершення війни можливе за умови «відповідного рішення» Володимира Зеленського

У Кремлі відреагували на заяву Президента України Володимира Зеленського щодо готовності дотримуватися «великоднього перемирия» та можливості не поновлювати удари після свята. Попри гуманітарний характер ініціативи та визнання Великодня важливим святом для обох сторін, російська влада відкинула такий формат припинення вогню. Про це пише «Главком» із посиланням на Тасс.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія прагне не тимчасового перемир’я, а «міцного та сталого миру». За його словами, завершення конфлікту можливе за умови «відповідного рішення» українського президента. Хоча Пєсков не надав конкретних деталей у цьому зверненні, раніше він озвучував вимогу про виведення українських сил із територій Донецької області, які на п'ятий рік війни залишаються під контролем Києва.

Зі свого боку, Володимир Зеленський продовжує категорично відкидати будь-які територіальні поступки. Наразі питання територіальної цілісності залишається ключовою перепоною у тристоронніх переговорах за участю США, які були поставлені на паузу через загострення конфлікту на Близькому Сході.

Варто зазначити, що це не перша відмова Москви на пропозиції Києва щодо тривалого припинення вогню.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до взаємного припинення вогню під час Великодніх свят. Глава держави наголосив, що українська сторона неодноразово пропонувала такі кроки й тепер діятиме відповідно до принципів дзеркальності. За словами Зеленського, громадянам необхідний Великдень без воєнних загроз, а для Росії цей період є шансом продемонструвати реальне прагнення до миру та не повертатися до активних бойових дій після завершення свят.

Раніше стало відомо, що Володимир Путін розпорядився встановити режим тиші в зоні конфлікту. Згідно з повідомленнями, обмеження на ведення вогню діятиме з 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня 2026 року. Командування російських військ уже отримало накази про зупинку наступальних операцій на всіх ділянках фронту, при цьому Москва очікує на аналогічні кроки з боку Києва.

Читайте також

Поліція Лонг-Біч вилучила людські рештки з парку, де проходило великоднє свято
У Лос-Анджелесі родина знайшли людські останки у парку на великодньому святі
8 квiтня, 13:09
Костянтин Малофєєв і його роль у війні під тінню Путіна
Співавтор геноциду українців визнав: авантюра Путіна зайшла в тупик
7 квiтня, 16:56
Кремль поставив під сумнів ідею великоднього перемир’я
Кремль відповів на ідею великоднього перемир’я
31 березня, 14:40
Президент підкреслив, що СБУ є однією із взірцевих спецслужб Європи та світу
Зеленський вручив нагороди спецпризначенцям СБУ
25 березня, 17:11
Розвідка показала ексклюзивне відео
Розвідка знищила установку гіперзвукових ракет «Циркон» у Криму: ексклюзивне відео
24 березня, 16:05
СБУ затримала агента РФ і Білорусі серед операторів дронів
СБУ викрила «крота» у Силах безпілотних систем ЗСУ
19 березня, 12:33
Путін збирається 19 березня поспілкуватися з російськими паралімпійцями
Путін зустрінеться з російськими спортсменами, які брали участь у Паралімпіаді-2026
18 березня, 16:46
Еммануель Макрон прийме главу держави в Єлисейському палаці
Зеленський їде до Франції: названо дату
12 березня, 09:18
Росія залучає військових до роботи на тіньових кораблях
РФ залучає «вагнерівців» та військових розвідників до екіпажів тіньового флоту
11 березня, 08:43

Політика

Трамп пообіцяв підтримати економіку Угорщини, якщо Орбан переможе на виборах
Трамп пообіцяв підтримати економіку Угорщини, якщо Орбан переможе на виборах
Пєсков заявив, що Росія хоче не перемир'я з Україною, а міцного миру
Пєсков заявив, що Росія хоче не перемир'я з Україною, а міцного миру
«Хезболла» закликала ліванський уряд відмовитися від переговорів з Ізраїлем
«Хезболла» закликала ліванський уряд відмовитися від переговорів з Ізраїлем
«Це не вулиця з одностороннім рухом»: ЄС різко відповів на закиди США
«Це не вулиця з одностороннім рухом»: ЄС різко відповів на закиди США
Папа Римський отримав особливий подарунок від Макрона
Папа Римський отримав особливий подарунок від Макрона
«У вас немає козирів»: Трамп різко звернувся до Ірану
«У вас немає козирів»: Трамп різко звернувся до Ірану

Новини

«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
Вчора, 15:17
Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Вчора, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Вчора, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
9 квiтня, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
9 квiтня, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
9 квiтня, 09:24

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
