Пєсков заявив, що Росія хоче не перемир'я з Україною, а міцного миру

Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що завершення війни можливе за умови «відповідного рішення» Володимира Зеленського

У Кремлі відреагували на заяву Президента України Володимира Зеленського щодо готовності дотримуватися «великоднього перемирия» та можливості не поновлювати удари після свята. Попри гуманітарний характер ініціативи та визнання Великодня важливим святом для обох сторін, російська влада відкинула такий формат припинення вогню. Про це пише «Главком» із посиланням на Тасс.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія прагне не тимчасового перемир’я, а «міцного та сталого миру». За його словами, завершення конфлікту можливе за умови «відповідного рішення» українського президента. Хоча Пєсков не надав конкретних деталей у цьому зверненні, раніше він озвучував вимогу про виведення українських сил із територій Донецької області, які на п'ятий рік війни залишаються під контролем Києва.

Зі свого боку, Володимир Зеленський продовжує категорично відкидати будь-які територіальні поступки. Наразі питання територіальної цілісності залишається ключовою перепоною у тристоронніх переговорах за участю США, які були поставлені на паузу через загострення конфлікту на Близькому Сході.

Варто зазначити, що це не перша відмова Москви на пропозиції Києва щодо тривалого припинення вогню.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до взаємного припинення вогню під час Великодніх свят. Глава держави наголосив, що українська сторона неодноразово пропонувала такі кроки й тепер діятиме відповідно до принципів дзеркальності. За словами Зеленського, громадянам необхідний Великдень без воєнних загроз, а для Росії цей період є шансом продемонструвати реальне прагнення до миру та не повертатися до активних бойових дій після завершення свят.

Раніше стало відомо, що Володимир Путін розпорядився встановити режим тиші в зоні конфлікту. Згідно з повідомленнями, обмеження на ведення вогню діятиме з 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня 2026 року. Командування російських військ уже отримало накази про зупинку наступальних операцій на всіх ділянках фронту, при цьому Москва очікує на аналогічні кроки з боку Києва.