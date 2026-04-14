Зеленський відвідає Німеччину: названо дату

Поки що невідомі деталі візиту українського лідера до Берліна

Глава держави матиме зустріч з німецьким канцлером

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 14 квітня, відвідає Берлін, де проведе зустріч із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника німецького уряду, якого цитує «Укрінформ».

«Сьогодні у Відомстві канцлера відбуваються німецько-українські урядові консультації. Канцлер Мерц прийматиме, серед інших, президента України Володимира Зеленського в Берліні», – каже він.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський відвідає Німеччину, Норвегію, Нідерланди та Італію.

Нагадаємо, Зеленський анонсував підписання нових безпекових угод. Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров доповів президенту України Володимиру Зеленському за підсумками першого етапу роботи з партнерами в регіоні Близького Сходу та Затоки.

Зеленський підкреслив, що Україна перебуває на звʼязку із Саудівською Аравією, Обʼєднаними Арабськими Еміратами, Катаром, Йорданією, Туреччиною, Сирією, Оманом, Кувейтом та Бахрейном.

«Маємо запити щодо взаємодії з Іраком. Сьогодні обговорили потенціал спільної роботи з державами Кавказу, а також Східної та Південно-Східної Азії. Є змістовні запити від держав Африки. Готуємо основу й для більш глибоких безпекових домовленостей у Європі – вже на цьому тижні розраховуємо досягти результатів», – додав президент.

Глава держави повідомив, що доручив секретарю РНБО фіналізувати варіанти кількох нових безпекових угод і готувати їх до підписання.

До слова, у Берліні 15 квітня відкриється перший у Європі Центр єдності українців, створений для підтримки громадян за кордоном і сприяння їхньому поверненню в Україну.