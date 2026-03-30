Зеленський розповів про історичні домовленості на Близькому Сході

Останніми днями Володимир Зеленський відвідав низку країн Близького Сходу, зокрема Саудівську Аравію, Об’єднані Арабські Емірати, Катар та Йорданію, і повідомив про досягнуті домовленості та проведені переговори з партнерами. Про це він зауважив під час онлайн-спілкування з журналістами, передає «Главком».

«Ми були в Саудівській Аравії, в Об'єднаних Арабських Еміратах. Також були в Катарі, Йорданії і контактували з іншими державами. Зараз ще залишився секретар РНБО Рустем Умєров. У нас будуть зустрічі ще з кількома представниками. Вважаю, що це історичні домовленості. Ми домовилися про стратегічне співробітництво в напрямку MilTech та інших напрямках. Говоримо про 10-річні договори», – наголосив глава держави.

Президент зазначив, що йдеться про взаємну допомогу, при цьому Україна зацікавлена у антибалістичному напрямку з огляду на наявний дефіцит, а також у вирішенні викликів в енергетичній сфері, зокрема щодо забезпечення дизельним пальним. За його словами, усі досягнуті домовленості, які будуть юридично закріплені, мають важливе значення для держави. «І таких домовленостей в цьому регіоні в України ніколи не було», – додав він.

«Передусім ми, на мій погляд, зробили дуже важливий крок – ми поділилися своєю експертизою, як захищати людей, цивільних, цивільну інфраструктуру. Дуже вдячні лідери Близького Сходу за це українцям. Я вдячний нашим представникам, нашим військовим. Друга історія – це стратегічні домовленості на багато років вперед. Це і про експорт», – підсумував Зеленський.

Як відомо, останніми днями Зеленський відвідав низку країн Близького Сходу. Так, у Саудівській Аравії він провів переговори зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом й уклав угоду про оборонне співробітництво, яка передбачає технологічну співпрацю й інвестиції.

Також президент побував в Об’єднаних Арабських Еміратах та Катарі. Раніше він розповідав, що Саудівська Аравія, а також Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Кувейт і Сполучені Штати Америки звернулися до України щодо досвіду української ППО.

Зокрема, в Аммані президент України Володимир Зеленський провів зустріч із королем Йорданії Абдаллою II. Найголовніша тема під час зустрічі – можливе партнерство в безпековій сфері.