Зеленський розповів про історичні домовленості на Близькому Сході

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський розповів про історичні домовленості на Близькому Сході
Зеленський відвідав низку країн Близького Сходу. Так, у Саудівській Аравії він провів переговори зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом
Президент зазначив, що йдеться про взаємну допомогу

Останніми днями Володимир Зеленський відвідав низку країн Близького Сходу, зокрема Саудівську Аравію, Об’єднані Арабські Емірати, Катар та Йорданію, і повідомив про досягнуті домовленості та проведені переговори з партнерами. Про це він зауважив під час онлайн-спілкування з журналістами, передає «Главком».

«Ми були в Саудівській Аравії, в Об'єднаних Арабських Еміратах. Також були в Катарі, Йорданії і контактували з іншими державами. Зараз ще залишився секретар РНБО Рустем Умєров. У нас будуть зустрічі ще з кількома представниками. Вважаю, що це історичні домовленості. Ми домовилися про стратегічне співробітництво в напрямку MilTech та інших напрямках. Говоримо про 10-річні договори», – наголосив глава держави.

Президент зазначив, що йдеться про взаємну допомогу, при цьому Україна зацікавлена у антибалістичному напрямку з огляду на наявний дефіцит, а також у вирішенні викликів в енергетичній сфері, зокрема щодо забезпечення дизельним пальним. За його словами, усі досягнуті домовленості, які будуть юридично закріплені, мають важливе значення для держави. «І таких домовленостей в цьому регіоні в України ніколи не було», – додав він.

«Передусім ми, на мій погляд, зробили дуже важливий крок – ми поділилися своєю експертизою, як захищати людей, цивільних, цивільну інфраструктуру. Дуже вдячні лідери Близького Сходу за це українцям. Я вдячний нашим представникам, нашим військовим. Друга історія – це стратегічні домовленості на багато років вперед. Це і про експорт», – підсумував Зеленський.

Як відомо, останніми днями Зеленський відвідав низку країн Близького Сходу. Так, у Саудівській Аравії він провів переговори зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом й уклав угоду про оборонне співробітництво, яка передбачає технологічну співпрацю й інвестиції.

Також президент побував в Об’єднаних Арабських Еміратах та Катарі. Раніше він розповідав, що Саудівська Аравія, а також Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Кувейт і Сполучені Штати Америки звернулися до України щодо досвіду української ППО.

Зокрема, в Аммані президент України Володимир Зеленський провів зустріч із королем Йорданії Абдаллою II. Найголовніша тема під час зустрічі – можливе партнерство в безпековій сфері. 

