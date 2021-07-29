Олімпіада-2020. Усі результати змагань 29 липня
У шостий день Ігор розіграли 17 комплектів нагород у восьми видах спорту
Черговий день приніс збірній України четверту бронзову нагороду. Після шостого змагального дня Ігор у Токіо наша команда посідає 54 місце в загальному медальному заліку.
Медалісти Олімпіади у четвер, 29 липня
Академічне веслування, жінки, двійка
1. Нова Зеландія
2. ОКР
3. Канада
Чоловіки, двійка
1. Хорватія
2. Румунія
3. Данія
Чоловіки. Двійка парна, легка вага
1. Ірландія
2. Німеччина
3. Італія
Жінки. Двійка парна, легка вага
1. Італія
2. Франція
3. Нідерланди
Гімнастика спортивна, жінки, приватне багатоборство
1. Суніса Лі (США)
2. Ребека Андраде (Бразилія)
3. Ангеліна Мельникова (ОКР)
Веслувальний слалом, жінки, каное
1. Джессіка Фокс (Австралія)
2. Меллорі Франклін (Велика Британія)
3. Андреа Херцог (Німеччина)
Дзюдо, чоловіки, до 100 кг
1. Аарон Вольф (Японія)
2. Чхо Гу Хам (Південна Корея)
3. Нияз Ільясов (ОКР)
3. Жорже Фонсека (Португалія)
Жінки, до 78 кг
1. Шорі Хамада (Японія)
2. Мадлен Малонга (Франція)
3. Анна-Марія Вагнер (Німеччина)
3. Майра Агіяр (Бразилія)
Настіільний теніс, жінки
1. Чень Мен (Китай)
2. Сунь інша (Китай)
3. Міма Іта (Японія)
Плавання, чоловіки. 100 м, вільний стиль
1. Калеб Дрессел (США)
2. Кайл Челмерс (Австралія)
3. Климент Колесніков (ОКР)
Чоловіки. 800 м, вільний стиль
1. Роберт Фінке (США)
2. Грегоріо Пальтріньєрі (Італія)
3. Михайло Романчук (Україна)
Чоловіки. 200 м, брас
1. Зак Стаблеті-Кук (Австралія)
2. Арно Каммінг (Нідерланди)
3. Матті Маттссон (Фінляндія)
Жінки. 200 м, батерфляй
1. Чжан Юйфей (Китай)
2. Реган Сміт (США)
3. Хейлі Флікінджер (США)
Жінки. Естафета 4x200 м, вільний стиль
1. Китай
2. США
3. Австралія
Стендова стрільба, жінки, трап
1. Зузана Регак-Штефечекова (Словаччина)
2. Кейл Браунінг (США)
3. Алессандра Перилліл (Сан-Марино)
Чоловіки, трап
1. Іржі Ліптак (Чехія)
2. Давид Костелецкі (Чехія)
3. Меттью Ковард-Холлі (Велика Британія)
Фехтування, жінки. Рапіра, командний турнір
1. ОКР
2. Франція
3. Італія
Читайте також: