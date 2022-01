Відставки недостатньо – український посол прокоментував заяви екскомандувача ВМС Німеччини

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вітає відставку командувача ВМС Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха на тлі скандалу через його висловлювання про «російський» Крим. Однак він вважає, що цього недостатньо. Про це йдеться у заяві посла в Twitter.

«Хоча Україна і вітає своєчасну відставку командувача ВМС Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, цього кроку недостатньо для відновлення повної довіри до німецької політики. Влада Німеччини повинна змінити свій курс щодо Києва», – написав він.

German Arrogance & Megalomania

Though Ukraine welcomes the timely resignation of the Inspector of Navy Kay-Achim Schönbach, this step is not sufficient to restore full trust in German politics. The Government has to change its course towards Kyiv https://t.co/UKDnxMVxaI