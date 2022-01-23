Відставки недостатньо – український посол прокоментував заяви екскомандувача ВМС Німеччини

Для відновлення довіри до німецької політики потрібні рішучіші кроки

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вітає відставку командувача ВМС Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха на тлі скандалу через його висловлювання про «російський» Крим. Однак він вважає, що цього недостатньо. Про це йдеться у заяві посла в Twitter.

«Хоча Україна і вітає своєчасну відставку командувача ВМС Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, цього кроку недостатньо для відновлення повної довіри до німецької політики. Влада Німеччини повинна змінити свій курс щодо Києва», – написав він.

German Arrogance & Megalomania

Though Ukraine welcomes the timely resignation of the Inspector of Navy Kay-Achim Schönbach, this step is not sufficient to restore full trust in German politics. The Government has to change its course towards Kyiv https://t.co/UKDnxMVxaI — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 22, 2022

Нагадаємо, глава Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що Україна нібито ніколи не поверне окупований Росією Крим. Про це йшлося під час конференції індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара.

МЗС України вважає категорично неприйнятними висловлювання командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха.

Як стало відомо, командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах надасть пояснення у Міністерстві оборони щодо своїх заяв про те, що Україна ніколи не поверне Крим.

Згодом командувач Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах перепросив за свої висловлювання.

Також стало відомо, що Кай-Ахім Шенбах був змушений подати у відставку та йде на пенсію на фоні скандалу, який спричинили його публічні заяви. Найближчим часом очікується офіційне повідомлення Міноборони Німеччини з цього приводу. Наразі про ухвалене рішення щодо його відставки повідомляють з посиланням на джерела німецькі видання, зокрема Bild та FAZ.

Сьогодні стало відомо, що Кая-Ахіма Шенбаха внесли у базу «Миротворця» за висловлювання про те, що Крим вже не буде українським. Про це свідчать дані бази.

Зазначається, що Шенбах внесений у базу за «участь у актах гуманітарної агресії проти України та участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками».

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