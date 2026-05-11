«Шахтар» ухвалив важливе рішення щодо літніх трансферів – джерело

Святослав Василик
«Шахтар» не продаватиме влітку лідерів команди
фото: ФК Шахтар

Вихід до Ліги чемпіонів скорегував плани «гірників»

Донецький «Шахтар» ухвалив важливе рішення щодо трансферних планів клубу влітку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста і коментатора Ігоря Циганика.

За інформацією джерела, влітку «Шахтар» не має наміру продавати нікого з гравців першої команди, незважаючи на можливий інтерес інших клубів. На рішення вплинув прямий вихід до основного етапу Ліги чемпіонів.

Менеджмент клубу хоче, щоб команда була конкурентною, тому ухвалено рішення проводити лише посилення складу – до зими трансферів на вихід не буде. Водночас влітку «Шахтар» підпише щонайменше 2-3 новачків.

Зокрема, раніше «Шахтар» та бразильський «Атлетіко Паранаенсе» домовилися про перехід талановитого вінгера Бруніньйо.

«Гірники» підписали з 17-річним футболістом контракт на три роки. Бразилець офіційно приєднається до команди після досягнення повноліття в серпні 2026 року. За неофіційною інформацією, що «Шахтар» домовився про купівлю Бруніньйо за 12 млн євро.

Нагадаємо, «Шахтар» після завоювання чемпіонського титулу в українській Прем’єр-лізі отримав путівку в основний раунд Ліги чемпіонів на новий сезон.

Це стало можливим завдяки високому клубному рейтингу «гірників». Окрім того, зійшлася низка інших факторів. Зокрема, обидва цьогорічні фіналісти – лондонський «Арсенал» і французький ПСЖ – потрапили в турнір через успіхи на внутрішній арені.

Натомість невдач зазнали конкуренти «Шахтаря» у боротьбі за додаткове місце в основному раунді Ліги чемпіонів. Пірейський «Олімпіакос» втратив шанси на титул у грецькій Суперлізі, а «Рейнджерс» із Глазго не здобуде золото в Шотландії.

Теги: ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ

