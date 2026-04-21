Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Модрич вдесяте поспіль став футболістом року у Хорватії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Reuters

Лука Модрич перейшов до «Мілана» влітку 2025 року на правах вільного агента

Півзахисника «Мілана» Луку Модрича було названо футболістом року в Хорватії. Про це повідомляє «Главком».

Модрич 14-й раз та вдесяте поспіль завоював звання гравця року у Хорватії.

Лука перейшов до «Мілана» влітку 2025 року на правах вільного агента. У нинішньому сезоні у складі «Мілана» в активі Луки Модрича два голи та три результативні передачі у 35 матчах.

Раніше футболіст виступав за «Реал». За 13 років у складі мадридців Модрич шість разів вигравав Лігу чемпіонів, чотири рази ставав чемпіоном Іспанії, двічі здобув Кубок Іспанії.

Нагадаємо, визначилися всі учасники півфіналу Ліги чемпіонів.

Французький «Парі Сен-Жермен», за який виступає українець Ілля Забарний, зіграє з німецькою «Баварією» у півфіналі Ліги чемпіонів.

Перша зустріч протистояння між ПСЖ та «Баварією» відбудеться 28 квітня 2026 року в Парижі, гра-відповідь – 6 травня 2026 року в Мюнхені.

В іншому півфіналі зустрінуться іспанський «Атлетіко» та англійський «Арсенал».

Перший матч пройде 29 квітня 2026 року в Мадриді, матч у відповідь – 5 травня в Лондоні.

Ліга чемпіонів. 1/2 фіналу

  • ПСЖ – «Баварія»
  • «Атлетіко» – «Арсенал»

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня 2026 року у Будапешті.

Теги: Лука Модріч НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua