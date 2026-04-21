Модрич вдесяте поспіль став футболістом року у Хорватії

Модрич 14-й раз завоював звання гравця року у Хорватії

Півзахисника «Мілана» Луку Модрича було названо футболістом року в Хорватії. Про це повідомляє «Главком».

Модрич 14-й раз та вдесяте поспіль завоював звання гравця року у Хорватії.

Лука перейшов до «Мілана» влітку 2025 року на правах вільного агента. У нинішньому сезоні у складі «Мілана» в активі Луки Модрича два голи та три результативні передачі у 35 матчах.

Раніше футболіст виступав за «Реал». За 13 років у складі мадридців Модрич шість разів вигравав Лігу чемпіонів, чотири рази ставав чемпіоном Іспанії, двічі здобув Кубок Іспанії.

Нагадаємо, визначилися всі учасники півфіналу Ліги чемпіонів.

Французький «Парі Сен-Жермен», за який виступає українець Ілля Забарний, зіграє з німецькою «Баварією» у півфіналі Ліги чемпіонів.

Перша зустріч протистояння між ПСЖ та «Баварією» відбудеться 28 квітня 2026 року в Парижі, гра-відповідь – 6 травня 2026 року в Мюнхені.

В іншому півфіналі зустрінуться іспанський «Атлетіко» та англійський «Арсенал».

Перший матч пройде 29 квітня 2026 року в Мадриді, матч у відповідь – 5 травня в Лондоні.

Ліга чемпіонів. 1/2 фіналу

ПСЖ – «Баварія»

«Атлетіко» – «Арсенал»

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня 2026 року у Будапешті.