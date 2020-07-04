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    Економіка та фінанси

    В Україні набув чинності закон про заборону штрафів за прострочення платежів

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    Дані зміни внесли до Господарського кодексу - В Україні набув чинності закон про заборону штрафів за прострочення платежів
    Дані зміни внесли до Господарського кодексу

    У суботу відповідний закон набрав чинності

    В Україні з суботи, 4 липня, банкам заборонили стягувати неустойку за прострочення платежів під час карантину. Сьогодні відповідний закон набрав чинності.

    Документ захищає позичальників від нарахування штрафів і пені за кредитами в період карантину і в 30-денний термін після його завершення.

    Дані зміни внесли до Господарського кодексу.

    Закон набирає чинності на наступний день після опублікування, а у п’ятницю його оприлюднили у виданні «Голос України».

    13 травня Рада схвалила за основу в першому читанні законопроєкт №3297 щодо недопущення нарахування санкцій за кредитами на час карантину, за нього проголосували 278 парламентаріїв.

    Нагадаємо, 16 червня в Україні банкам заборонили стягувати неустойку за прострочення платежів під час карантину. Рада схвалила відповідний закон у другому читанні.

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