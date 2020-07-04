В Україні набув чинності закон про заборону штрафів за прострочення платежів



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Дані зміни внесли до Господарського кодексу

У суботу відповідний закон набрав чинності

В Україні з суботи, 4 липня, банкам заборонили стягувати неустойку за прострочення платежів під час карантину. Сьогодні відповідний закон набрав чинності.

Документ захищає позичальників від нарахування штрафів і пені за кредитами в період карантину і в 30-денний термін після його завершення.

Дані зміни внесли до Господарського кодексу.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування, а у п’ятницю його оприлюднили у виданні «Голос України».

13 травня Рада схвалила за основу в першому читанні законопроєкт №3297 щодо недопущення нарахування санкцій за кредитами на час карантину, за нього проголосували 278 парламентаріїв.

Нагадаємо, 16 червня в Україні банкам заборонили стягувати неустойку за прострочення платежів під час карантину. Рада схвалила відповідний закон у другому читанні.

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