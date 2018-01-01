Жіноча збірна Південної Кореї з шорт-треку виграла естафету на Олімпіаді-2018

Срібло в активі італійок, бронзу вибороли Нідерланди

У вівторок, 20 лютого, на Олімпійських іграх-2018 були розіграні медалі у жіночій естафеті на 3,000 метрів у дисципліні шорт-трек. Золоті нагороди тут виборола збірна Південної Кореї, срібло в активі команди Італії, а бронзу виграли спортсменки з Нідерландів. Україна у цій дисципліні представлена не була. XXIII Зимові Олімпійські ігри



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Фото: Getty Images

Срібло в активі італійок, бронзу вибороли Нідерланди

У вівторок, 20 лютого, на Олімпійських іграх-2018 були розіграні медалі у жіночій естафеті на 3,000 метрів у дисципліні шорт-трек.

Золоті нагороди тут виборола збірна Південної Кореї, срібло в активі команди Італії, а бронзу виграли спортсменки з Нідерландів.

Україна у цій дисципліні представлена не була.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Ковзанярський спорт (шорт-трек)

Естафета, 3,000 метрів

Жінки

1. Південна Корея - 4.07,361

2. Італія - 4.15,901

3. Нідерланди - 4:03.471 (фінал B, світовий рекорд)

Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

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