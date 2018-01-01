Жіноча збірна Південної Кореї з шорт-треку виграла естафету на Олімпіаді-2018
- Сьогодні, 14:46
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Фото: Getty Images
Срібло в активі італійок, бронзу вибороли Нідерланди
У вівторок, 20 лютого, на Олімпійських іграх-2018 були розіграні медалі у жіночій естафеті на 3,000 метрів у дисципліні шорт-трек.
Золоті нагороди тут виборола збірна Південної Кореї, срібло в активі команди Італії, а бронзу виграли спортсменки з Нідерландів.
Україна у цій дисципліні представлена не була.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Ковзанярський спорт (шорт-трек)
Естафета, 3,000 метрів
Жінки
1. Південна Корея - 4.07,361
2. Італія - 4.15,901
3. Нідерланди - 4:03.471 (фінал B, світовий рекорд)
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.
Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.
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