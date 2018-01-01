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    Жіноча збірна Південної Кореї з шорт-треку виграла естафету на Олімпіаді-2018

    Срібло в активі італійок, бронзу вибороли Нідерланди
    У вівторок, 20 лютого, на Олімпійських іграх-2018 були розіграні медалі у жіночій естафеті на 3,000 метрів у дисципліні шорт-трек. Золоті нагороди тут виборола збірна Південної Кореї, срібло в активі команди Італії, а бронзу виграли спортсменки з Нідерландів. Україна у цій дисципліні представлена не була. XXIII Зимові Олімпійські ігри
    • Сьогодні, 14:46
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    Фото: Getty Images
    Фото: Getty Images

    Срібло в активі італійок, бронзу вибороли Нідерланди

    У вівторок, 20 лютого, на Олімпійських іграх-2018 були розіграні медалі у жіночій естафеті на 3,000 метрів у дисципліні шорт-трек.

    Золоті нагороди тут виборола збірна Південної Кореї, срібло в активі команди Італії, а бронзу виграли спортсменки з Нідерландів.

    Україна у цій дисципліні представлена не була.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Ковзанярський спорт (шорт-трек)

    Естафета, 3,000 метрів

    Жінки

    1. Південна Корея - 4.07,361
    2. Італія - 4.15,901
    3. Нідерланди - 4:03.471 (фінал B, світовий рекорд)

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

    Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.


    Олімпійські ігри (Олімпіада)
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