  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Жіноча збірна США з хокею перемогла Канаду у фіналі Олімпіади-2018

    22 лютого у Пхьончхані розіграли медалі у хокейному турнірі серед жіночих збірних
    Жіноча збірна США стала переможцем олімпійського хокейного турніру в Пхьончхані. Фінальний матч з командою Канади завершився з рахунком 3:2 на користь підопічних Роба Стаубера. Американки відкрили рахунок за 26 секунд до кінця першого періоду завдяки шайбі Гіларі Найт, якій вдалося реалізувати більшість. Канадки перевернули хід гри за п'ять
    • Сьогодні, 10:46
    • Розсилка
    Фото: Getty Images
    Фото: Getty Images

    22 лютого у Пхьончхані розіграли медалі у хокейному турнірі серед жіночих збірних

    Жіноча збірна США стала переможцем олімпійського хокейного турніру в Пхьончхані.

    Фінальний матч з командою Канади завершився з рахунком 3:2 на користь підопічних Роба Стаубера.

    Американки відкрили рахунок за 26 секунд до кінця першого періоду завдяки шайбі Гіларі Найт, якій вдалося реалізувати більшість.

    Канадки перевернули хід гри за п'ять хвилин на старті другого періоду, протягом яких відзначилися Гейлі Ірвін і Марі-Філіп Пулен. Пулен, яка є капітаном команди, зуміла, до речі, закинути шайбу в третьому фіналі олімпійського турніру поспіль.

    Збірна США зрівняла рахунок за шість хвилин до кінця третього періоду. Грубою позиційною помилкою хоккеісток Канади скористалася Монік Ламуро-Морандо.

    20-хвилинний овертайм не виявив сильнішого, а в серії буллітів перемогу збірній США принесла Джослін Ламуро-Девідсон.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Хокей

    Жінки

    Фінал

    Канада - США 2:3 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

    Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.


    Джерело: Чемпіонат

    США Канада хокей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ