Жіноча збірна США з хокею перемогла Канаду у фіналі Олімпіади-2018

22 лютого у Пхьончхані розіграли медалі у хокейному турнірі серед жіночих збірних

Жіноча збірна США стала переможцем олімпійського хокейного турніру в Пхьончхані. Фінальний матч з командою Канади завершився з рахунком 3:2 на користь підопічних Роба Стаубера. Американки відкрили рахунок за 26 секунд до кінця першого періоду завдяки шайбі Гіларі Найт, якій вдалося реалізувати більшість. Канадки перевернули хід гри за п'ять



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Getty Images

22 лютого у Пхьончхані розіграли медалі у хокейному турнірі серед жіночих збірних

Жіноча збірна США стала переможцем олімпійського хокейного турніру в Пхьончхані.

Фінальний матч з командою Канади завершився з рахунком 3:2 на користь підопічних Роба Стаубера.

Американки відкрили рахунок за 26 секунд до кінця першого періоду завдяки шайбі Гіларі Найт, якій вдалося реалізувати більшість.

Канадки перевернули хід гри за п'ять хвилин на старті другого періоду, протягом яких відзначилися Гейлі Ірвін і Марі-Філіп Пулен. Пулен, яка є капітаном команди, зуміла, до речі, закинути шайбу в третьому фіналі олімпійського турніру поспіль.

Збірна США зрівняла рахунок за шість хвилин до кінця третього періоду. Грубою позиційною помилкою хоккеісток Канади скористалася Монік Ламуро-Морандо.

20-хвилинний овертайм не виявив сильнішого, а в серії буллітів перемогу збірній США принесла Джослін Ламуро-Девідсон.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Хокей

Жінки

Фінал

Канада - США 2:3 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.





Джерело: Чемпіонат