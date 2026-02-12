Тренер збірної Фінляндії погорів на вживанні алкоголю на Олімпіаді

Ігор Медвед у минулому сам виступав у стрибках на лижах з трампліна, ставши третім на одному з етапів Кубка світу 20 років тому

Фахівця одразу ж відсторонили

Олімпійський комітет Фінляндії офіційно оголосив про негайне відсторонення головного тренера національної збірної, словенського фахівця Ігоря Медведа через вживання алкоголю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sportbladet.

Деталі скандалу

Причиною радикального рішення стало грубе порушення командних правил, а саме – зловживання алкоголю безпосередньо під час Олімпійських ігор. Медведа позбавили аккредитації та відправили додому першим же рейсом, щоб мінімізувати репутаційні ризики для збірної.

Янне Хяннінен, керівник відділу елітного спорту Олімпійського комітету Фінляндії, підтвердив, що ситуація вимагала миттєвої реакції. За його словами, вживання алкоголю в олімпійському селищі є прямим порушенням внутрішнього регламенту, який мають виконувати всі члени делегації. Фінські спортивні чиновники відмовилися вдаватися у подробиці інциденту, проте шведські медіа вже встигли охрестити подію «п’яним скандалом», який порушив спокій команди напередодні вирішальних стартів на великому трампліні. Головним пріоритетом для комітету зараз є відновлення робочої атмосфери та захист спортсменів від зайвого психологічного тиску.

Публічне вибачення від тренера

Ігор Медвед, який очолив фінську команду в червні 2024 року, не став заперечувати провину. Він виступив із офіційною заявою, у якій визнав свою помилку та вибачився перед атлетами, вболівальниками та всим персоналом збірної. Тренер зазначив, що інцидент стався у неробочий час, проте визнав, що це не виправдовує порушення олімпійських стандартів поведінки. Виконавча директорка Лижної федерації Фінляндії Марліна Валтасола заявила, що питання про подальшу співпрацю з Медведом, чий контракт розрахований до літа 2026 року, буде вирішуватися вже після завершення Олімпіади.

Заміна Медведу

Попри ситуацію, фінська сторона запевняє, що підготовка до змагань триває за планом. Обов'язки головного тренера на час Ігор перебрав на себе Лассе Мойланен, який готуватиме стрибунів до чоловічих командних змагань та особистих виступів.

