Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Тренер збірної Фінляндії погорів на вживанні алкоголю на Олімпіаді

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Тренер збірної Фінляндії погорів на вживанні алкоголю на Олімпіаді
Ігор Медвед у минулому сам виступав у стрибках на лижах з трампліна, ставши третім на одному з етапів Кубка світу 20 років тому
фото: Lehtikuva/TT

Фахівця одразу ж відсторонили 

Олімпійський комітет Фінляндії офіційно оголосив про негайне відсторонення головного тренера національної збірної, словенського фахівця Ігоря Медведа через вживання алкоголю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  Sportbladet. 

Деталі скандалу

Причиною радикального рішення стало грубе порушення командних правил, а саме – зловживання алкоголю безпосередньо під час Олімпійських ігор. Медведа позбавили аккредитації та відправили додому першим же рейсом, щоб мінімізувати репутаційні ризики для збірної.

Янне Хяннінен, керівник відділу елітного спорту Олімпійського комітету Фінляндії, підтвердив, що ситуація вимагала миттєвої реакції. За його словами, вживання алкоголю в олімпійському селищі є прямим порушенням внутрішнього регламенту, який мають виконувати всі члени делегації. Фінські спортивні чиновники відмовилися вдаватися у подробиці інциденту, проте шведські медіа вже встигли охрестити подію «п’яним скандалом», який порушив спокій команди напередодні вирішальних стартів на великому трампліні. Головним пріоритетом для комітету зараз є відновлення робочої атмосфери та захист спортсменів від зайвого психологічного тиску.

Публічне вибачення від тренера

Ігор Медвед, який очолив фінську команду в червні 2024 року, не став заперечувати провину. Він виступив із офіційною заявою, у якій визнав свою помилку та вибачився перед атлетами, вболівальниками та всим персоналом збірної. Тренер зазначив, що інцидент стався у неробочий час, проте визнав, що це не виправдовує порушення олімпійських стандартів поведінки. Виконавча директорка Лижної федерації Фінляндії Марліна Валтасола заявила, що питання про подальшу співпрацю з Медведом, чий контракт розрахований до літа 2026 року, буде вирішуватися вже після завершення Олімпіади.

Заміна Медведу

Попри ситуацію, фінська сторона запевняє, що підготовка до змагань триває за планом. Обов'язки головного тренера на час Ігор перебрав на себе Лассе Мойланен, який готуватиме стрибунів до чоловічих командних змагань та особистих виступів. 

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що корейських лижниць дискваліфікували через «помилку» постачальників. Під час жіночого спринту класичним стилем у лижних перегонах на Олімпійських іграх 2026, що проходив у вівторок, 10 лютого, було офіційно дискваліфіковано двох представниць Республіки Корея – Хан Дасом та Лі Ий-джін.

Теги: стрибки з трампліна Олімпіада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дмитро Шеп’юк, Владислав Гараскевич та Олена Смага
Міжнародний олімпійський комітет безсилий: як українські спортсмени зламали систему заборон
Вчора, 16:27
Гірськолижник лайкав допис з літерою Z та пост на підтримку диктатора Путіна
Прихильник Путіна гірськолижник Андрієнко був визнаний нейтральним атлетом
18 сiчня, 12:15
Росіяни перетворили анексований Крим на свою тренувальну базу – збори тут вони проводили у 2022, 2023, 2024 та 2025 роках
Російські фристайлісти, які незаконно відвідували Крим, пропустять Олімпіаду-2026
19 сiчня, 11:44
Команда Словенії через помилку Превца сенсаційно лишилася без медалей
Новоспечений чемпіон світу Превц втратив лижу і провалив командний старт
26 сiчня, 16:18
Мартіна Вальчепіна славиться своїм бойовим характером: на Олімпіаді-2014 вона змагалася, будучи вагітною близнюками
Італійка Мартіна Вальчепіна, маючи важку травму, візьме участь в Олімпіаді
3 лютого, 21:00
Матч з німкенями завершився розгромною перемогою шведок – 4:1
У хокеїсток зі Швеції під час гри Олімпіади зламався туалет – німкені не пустили їх до свого
5 лютого, 20:12
Росіяни пронесли прапор країни-агресора на стадіон і ходили з ним нижнім ярусом трибун
На церемонії відкриття Олімпіади з'явився російський прапор
7 лютого, 11:57
Латвія виборола свою першу медаль Олімпіади 2026: Еліна Єва Бота принесла дружній до України країні срібло у санному спорті
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 10 лютого
Вчора, 01:22
Владислав Гераскевич був дискваліфікований на Олімпіаді
МОК повернув Гераскевичу акредитацію на Олімпіаду
Сьогодні, 15:35

Новини

«Шолом пам’яті» на Олімпійських іграх: Адвокат подав апеляцію до CAS через дискваліфікацію Гераскевича
«Шолом пам’яті» на Олімпійських іграх: Адвокат подав апеляцію до CAS через дискваліфікацію Гераскевича
Чеферін озвучив позицію УЄФА щодо повернення Росії
Чеферін озвучив позицію УЄФА щодо повернення Росії
Тренер збірної Фінляндії погорів на вживанні алкоголю на Олімпіаді
Тренер збірної Фінляндії погорів на вживанні алкоголю на Олімпіаді
Кремль підтримав МОК, який відсторонив Гераскевича від Олімпіади
Кремль підтримав МОК, який відсторонив Гераскевича від Олімпіади
«Я відчуваю сором». Кличко розкритикував МОК за дискваліфікацію Гераскевича
«Я відчуваю сором». Кличко розкритикував МОК за дискваліфікацію Гераскевича
Український голкіпер розповів про зірваний трансфер у «Валенсію»
Український голкіпер розповів про зірваний трансфер у «Валенсію»

Новини

В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Сьогодні, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Вчора, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Вчора, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 8 лютого
8 лютого, 06:02

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua