У БК «Запоріжжя» відбулася зміна головного тренера

Дмитро Щіглинський очолив БК «Запоріжжя». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт клубу.

Дмитро Іванович понад 20 років працює у запорізькому баскетболі – спочатку як гравець, а потім як тренер у БК «Ферро-ЗНТУ» (2009-2015) та БК «Запоріжжя» (2015-2021, 2022-2024).

Раніше «Запоріжжя» оголосило, що в сезоні 2025/26 клуб тренуватиме Олександр Пащенко, але він, за повідомленням клубу, з особистих причин відмовився від співпраці.

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Наступний свій матч проти Швейцарії наша збірна під керівництвом Айнарса Багатскіса проведе 16 серпня.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.