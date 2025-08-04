Жіноча збірна України U-20 програла Ірландії на Євробаскеті

Поразка вивела збірну України до другого етапу, який дозволить продовжувати боротьбу за медалі

Молодіжна жіноча збірна України U-20 поступилась Ірландії з рахунком 67:71 в матчі групового етапу чемпіонату Європи в Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Українки невдало почали матч, в першій чверті програвали -15 і в підсумку цю десятихвилинку програли 12:24. В другій чверті Ірландія утримувала здобуту перевагу, але два триочкових в кінці чверті дозволили Україні скоротити своє відставання до 8 очок.

В другій половині Україна перехопила ініціативу, почала скорочувати відставання і скоро зрівняла рахунок. Команди по черзі перехоплювали лідерство, але в підсумку Україна виграла чверть 21:9 і заробила 4 очка переваги.

На початку вирішальної чверті Україна досягла максимальної для себе в цьому матчі переваги +9, але не втримала її – кінцівку матчу краще відіграли ірландки, які останні дві хвилини виграли 7:2 і вирвали перемогу.

Україна зробила камбек з -15, вела +9 в четвертій чверті, але програла. Втім, поразка -4 виводить збірну України до другого етапу, який дозволить продовжувати боротьбу за медалі.

Місце України на першому етапі залежить від результату матчу Великобританія – Ірландія, який відбудеться сьогодні, 4 серпня. Перемога британок менше, ніж у 38 очок виведе Україну далі з першого місця в групі, перемога Ірландії, або британок +39 і більше – з другого.

Чемпіонат Європи U-20. Жінки. Дивізіон В

Мішкольц, Угорщина

Україна – Ірландія 67:71 (12:24, 18:14, 21:9, 16:24)

Україна: Тинщук 11, Тиха 6 – 7 втрат, Виповська 5, Петришак 2, Синякова 13 + 7 підбирань – старт; Тупало 14 + 6 підбирань, Черниш 6 + 5 підбирань, Шахватова 4, Лавринець 3 + 5 передач, Куценко 3.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.

Розширений склад збірної України з баскетболу

Захисники

Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)

Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)

Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)

Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)

Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)

Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)

Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)

Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)

Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)

Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)

Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)

Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)

Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)

Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)

Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі

Центрові

Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)

Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)

Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)

В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)

Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)

Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)

Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс