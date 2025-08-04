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Жіноча збірна України U-20 програла Ірландії на Євробаскеті

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Жіноча збірна України U-20 програла Ірландії на Євробаскеті
Місце України на першому етапі залежить від результату матчу Великобританія – Ірландія

Поразка вивела збірну України до другого етапу, який дозволить продовжувати боротьбу за медалі

Молодіжна жіноча збірна України U-20 поступилась Ірландії з рахунком 67:71 в матчі групового етапу чемпіонату Європи в Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Українки невдало почали матч, в першій чверті програвали -15 і в підсумку цю десятихвилинку програли 12:24. В другій чверті Ірландія утримувала здобуту перевагу, але два триочкових в кінці чверті дозволили Україні скоротити своє відставання до 8 очок.

В другій половині Україна перехопила ініціативу, почала скорочувати відставання і скоро зрівняла рахунок. Команди по черзі перехоплювали лідерство, але в підсумку Україна виграла чверть 21:9 і заробила 4 очка переваги.

На початку вирішальної чверті Україна досягла максимальної для себе в цьому матчі переваги +9, але не втримала її – кінцівку матчу краще відіграли ірландки, які останні дві хвилини виграли 7:2 і вирвали перемогу.

Україна зробила камбек з -15, вела +9 в четвертій чверті, але програла. Втім, поразка -4 виводить збірну України до другого етапу, який дозволить продовжувати боротьбу за медалі.

Місце України на першому етапі залежить від результату матчу Великобританія – Ірландія, який відбудеться сьогодні, 4 серпня. Перемога британок менше, ніж у 38 очок виведе Україну далі з першого місця в групі, перемога Ірландії, або британок +39 і більше – з другого.

Чемпіонат Європи U-20. Жінки. Дивізіон В

Мішкольц, Угорщина

Україна – Ірландія 67:71 (12:24, 18:14, 21:9, 16:24)

Україна: Тинщук 11, Тиха 6 – 7 втрат, Виповська 5, Петришак 2, Синякова 13 + 7 підбирань – старт; Тупало 14 + 6 підбирань, Черниш 6 + 5 підбирань, Шахватова 4, Лавринець 3 + 5 передач, Куценко 3.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.

Розширений склад збірної України з баскетболу

Захисники 

  • Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
  • Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)
  • Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)
  • Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
  • Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)
  • Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)
  • Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

  • Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)
  • Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
  • Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
  • Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
  • Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
  • Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)
  • Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
  • Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)
  • Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі

Центрові

  • Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)
  • Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
  • Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)
  • В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)
  • Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)
  • Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)
  • Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс

Теги: баскетбол

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