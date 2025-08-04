Жіноча збірна України U-20 програла Ірландії на Євробаскеті
Поразка вивела збірну України до другого етапу, який дозволить продовжувати боротьбу за медалі
Молодіжна жіноча збірна України U-20 поступилась Ірландії з рахунком 67:71 в матчі групового етапу чемпіонату Європи в Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Українки невдало почали матч, в першій чверті програвали -15 і в підсумку цю десятихвилинку програли 12:24. В другій чверті Ірландія утримувала здобуту перевагу, але два триочкових в кінці чверті дозволили Україні скоротити своє відставання до 8 очок.
В другій половині Україна перехопила ініціативу, почала скорочувати відставання і скоро зрівняла рахунок. Команди по черзі перехоплювали лідерство, але в підсумку Україна виграла чверть 21:9 і заробила 4 очка переваги.
На початку вирішальної чверті Україна досягла максимальної для себе в цьому матчі переваги +9, але не втримала її – кінцівку матчу краще відіграли ірландки, які останні дві хвилини виграли 7:2 і вирвали перемогу.
Україна зробила камбек з -15, вела +9 в четвертій чверті, але програла. Втім, поразка -4 виводить збірну України до другого етапу, який дозволить продовжувати боротьбу за медалі.
Місце України на першому етапі залежить від результату матчу Великобританія – Ірландія, який відбудеться сьогодні, 4 серпня. Перемога британок менше, ніж у 38 очок виведе Україну далі з першого місця в групі, перемога Ірландії, або британок +39 і більше – з другого.
Чемпіонат Європи U-20. Жінки. Дивізіон В
Мішкольц, Угорщина
Україна – Ірландія 67:71 (12:24, 18:14, 21:9, 16:24)
Україна: Тинщук 11, Тиха 6 – 7 втрат, Виповська 5, Петришак 2, Синякова 13 + 7 підбирань – старт; Тупало 14 + 6 підбирань, Черниш 6 + 5 підбирань, Шахватова 4, Лавринець 3 + 5 передач, Куценко 3.
Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.
Розширений склад збірної України з баскетболу
Захисники
- Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
- Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)
- Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)
- Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
- Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)
- Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)
- Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)
Форварди
- Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)
- Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
- Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
- Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
- Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
- Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)
- Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
- Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)
- Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі
Центрові
- Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)
- Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
- Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)
- В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)
- Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)
- Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)
- Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)
Головний тренер – Айнарс Багатскіс
Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс