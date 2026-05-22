Маніпулювання результатами матчів: ФІБА відсторонила від баскетболу українця Сергеєва
Влітку 2024 року Сергеєв грав за національну збірну України на турнірі William Jones Cup на Тайвані
ФІБА відсторонила від баскетболу ще одного українського баскетболіста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Напередодні Дисциплінарна комісія ФІБА визнала українських баскетболістів Олександра Кольченка та Сергія Приймака винними у маніпулюванні результатами матчів, ставках на баскетбольні змагання та порушенні обов’язку повідомляти про відомі факти корупції. Обох баскетболістів дискваліфіковано пожиттєво.
В рамках розслідування цієї справи, яка стосувалась сінгапурського клубу Adroit покарання отримав ще один український баскетболіст – Ігор Сергеєв.
Щоправда, санкція у бігмена значно менше – його термін дискваліфікації спливає 1 серпня 2026 року.
24-річний українець у липні 2025 року перейшов до естонського Пярну. Останнім клубом Сергєєва був Adroit Сингапур. Бігмен виступав в Україні за Черкаські Мавпи, грав за молодіжні збірні України U-16 та U-18. Також влітку 2024 року грав за національну збірну на турнірі William Jones Cup на Тайвані.
Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки
Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)
- Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.
Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки
Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)
- Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0
