Маніпулювання результатами матчів: ФІБА відсторонила від баскетболу українця Сергеєва

ФІБА відсторонила від баскетболу ще одного українського баскетболіста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Напередодні Дисциплінарна комісія ФІБА визнала українських баскетболістів Олександра Кольченка та Сергія Приймака винними у маніпулюванні результатами матчів, ставках на баскетбольні змагання та порушенні обов’язку повідомляти про відомі факти корупції. Обох баскетболістів дискваліфіковано пожиттєво.

В рамках розслідування цієї справи, яка стосувалась сінгапурського клубу Adroit покарання отримав ще один український баскетболіст – Ігор Сергеєв.

Щоправда, санкція у бігмена значно менше – його термін дискваліфікації спливає 1 серпня 2026 року.

24-річний українець у липні 2025 року перейшов до естонського Пярну. Останнім клубом Сергєєва був Adroit Сингапур. Бігмен виступав в Україні за Черкаські Мавпи, грав за молодіжні збірні України U-16 та U-18. Також влітку 2024 року грав за національну збірну на турнірі William Jones Cup на Тайвані.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)