Жіноча збірна України з баскетболу U-16 здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи

Україна розгромила Північну Македонію

Жіноча збірна України з баскетболу U-16 здобула свою першу перемогу на чемпіонаті Європи в Дивізіоні В, здолавши в заключній грі групового раунду команду Північної Македонії – 71:40. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Наша команда розвинула перевагу в другій чверті, вигравши першу половину +7. Підопічні Віталія Чернія продовжили збільшувати лідерство в другій половині – наприкінці матчу відрив сягнув максимального 31 очка. Українська збірна була краща за своїх суперниць за всіма статистичними показниками, а найкращою в складі нашої команди в цьому матчі стала Домініка Мурзова, яка набрала 22 очка, зробила 7 підбирань, 5 блок-шотів, 4 передачі та 4 перехоплення, а її рейтинг ефективності становив 27 балів.

Таким чином, за підсумком групового раунду збірна України посіла четверте місце з 1 перемогою в 4 матчах і продовжить виступи на турнірі за 9-12 місця. 27 серпня наша команда зіграє проти збірної Данії, яка стала третьою в групі С з 1 перемогою в 3 матчах.

Чемпіонат Європи U-16. Жінки, Дивізіон В

Стамбул, Туреччина

Північна Македонія – Україна 40:71 (14:15, 9:15, 6:17, 11:23)

Україна: Домініка Мурзова 22 + 7 підбирань + 5 блок-шотів + 4 передачі + 4 перехоплення - 6 втрат, Гулямова 7 + 6 підбирань, Даліла Мурзова 6 + 15 підбирань + 3 передачі + 3 перехоплення, Максимчук 7, Глухова 9 + 5 підбирань – старт, Дзігора 8 + 5 підбирань + 4 передачі + 4 перехоплення - 4 втрати, Саприга 7 + 8 підбирань, Космач 5, Коломієць 0, Даниленко 0.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.