Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Жіноча збірна України з баскетболу U-16 здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Жіноча збірна України з баскетболу U-16 здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи
27 серпня наша команда зіграє проти збірної Данії

Україна розгромила Північну Македонію

Жіноча збірна України з баскетболу U-16 здобула свою першу перемогу на чемпіонаті Європи в Дивізіоні В, здолавши в заключній грі групового раунду команду Північної Македонії – 71:40. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Наша команда розвинула перевагу в другій чверті, вигравши першу половину +7. Підопічні Віталія Чернія продовжили збільшувати лідерство в другій половині – наприкінці матчу відрив сягнув максимального 31 очка. Українська збірна була краща за своїх суперниць за всіма статистичними показниками, а найкращою в складі нашої команди в цьому матчі стала Домініка Мурзова, яка набрала 22 очка, зробила 7 підбирань, 5 блок-шотів, 4 передачі та 4 перехоплення, а її рейтинг ефективності становив 27 балів.

Таким чином, за підсумком групового раунду збірна України посіла четверте місце з 1 перемогою в 4 матчах і продовжить виступи на турнірі за 9-12 місця. 27 серпня наша команда зіграє проти збірної Данії, яка стала третьою в групі С з 1 перемогою в 3 матчах.

Чемпіонат Європи U-16. Жінки, Дивізіон В

Стамбул, Туреччина

Північна Македонія – Україна 40:71 (14:15, 9:15, 6:17, 11:23)

Україна: Домініка Мурзова 22 + 7 підбирань + 5 блок-шотів + 4 передачі  + 4 перехоплення - 6 втрат, Гулямова 7 + 6 підбирань, Даліла Мурзова 6 + 15 підбирань + 3 передачі + 3 перехоплення, Максимчук 7, Глухова 9 + 5 підбирань – старт, Дзігора 8 + 5 підбирань + 4 передачі + 4 перехоплення - 4 втрати, Саприга 7 + 8 підбирань, Космач 5, Коломієць 0, Даниленко 0.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ФІБА покарала чотирьох баскетболістів збірної Домініканської Республіки та трьох гравців команди Аргентини
ФІБА дискваліфікувала сімох баскетболістів за масову бійку після гри Кубка Америки
Сьогодні, 10:14
Перший раунд європейської кваліфікації до ЧС-2027 пройде з 27 листопада 2025 року до 5 липня 2026 року
Кваліфікація чемпіонату світу з баскетболу: хто стоїть на шляху України
21 серпня, 14:23
Україна зіграє зі Швейцарією у Ризі
Визначився склад збірної України з баскетболу на гру проти Швейцарії
16 серпня, 10:14
Дмитро Іванович понад 20 років працює у запорізькому баскетболі
У БК «Запоріжжя» відбулася зміна головного тренера
13 серпня, 09:20
Свій заключний матч групового раунду Україна зіграє у вівторок, 12 серпня, о 17:00 проти Хорватії
Україна розгромила Косово на чемпіонаті Європи з баскетболу U-16
11 серпня, 20:02
Україна зазнала прикрої поразки
Україна поступилася Швейцарії у пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
6 серпня, 22:21
В Україні всі чотири матчі в прямому етері безкоштовно можна буде подивитись на платформі Київстар ТВ
Кваліфікація до чемпіонату світу з баскетболу: де дивитися матчі збірної України
4 серпня, 17:16
Санон став гравцем польського «Шльонська»
Захисник збірної України з баскетболу Санон продовжить кар'єру у Польщі
4 серпня, 13:44
У вівторок, 29 липня, о 13:00 збірна України зіграє проти збірної Грузії
Збірна України U-18 програла Румунії на Євробаскеті
28 липня, 10:35

Новини

Українці судитимуть гру Ліги конференцій
Українці судитимуть гру Ліги конференцій
ЗМІ повідомили, що могло статися з росіянином, який зник під час запливу в Босфорі
ЗМІ повідомили, що могло статися з росіянином, який зник під час запливу в Босфорі
Став відомий склад збірної України на чемпіонат світу з боксу
Став відомий склад збірної України на чемпіонат світу з боксу
Жіноча збірна України з баскетболу U-16 здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи
Жіноча збірна України з баскетболу U-16 здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи
ФІБА дискваліфікувала сімох баскетболістів за масову бійку після гри Кубка Америки
ФІБА дискваліфікувала сімох баскетболістів за масову бійку після гри Кубка Америки
Світоліна зазнала сенсаційної поразки на US Open
Світоліна зазнала сенсаційної поразки на US Open

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2025
9336
Ексголова Тернопільської облради, який має вирок, влаштував реванш в антикорупційному суді
8911
ЄС забороняє важливий компонент для манікюру
4177
Втрати ворога станом на 26 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
3826
Паливна криза в Росії: союзник Кремля скорочує експорт бензину до країни

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Вчора, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua