Кваліфікація чемпіонату світу з баскетболу: хто стоїть на шляху України

Національна чоловіча збірна України з баскетболу виграла групу пре-кваліфікації на чемпіонат світу і вийшла до основного раунду відбору, який буде в свою чергу складатись з двох етапів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У першому раунді європейської кваліфікації до ЧС-2027 наша збірна зіграє в групі А з Іспанією, Грузією і Данією, яка в пре-кваліфікації зайняла друге місце в групі D.

Перший раунд європейської кваліфікації до ЧС-2027 пройде з 27 листопада 2025 року до 5 липня 2026 року (по два матчі в кожному з трьох запланованих міжнародних вікон).

До наступного раунду вийдуть три кращі команди з чотирьох в групі. Там три кращі команди нашої групи з'єднаються з групою В, де зіграють Греція, Чорногорія, Португалія та Румунія. При цьому результати матчів першого етапу між командами, що пройдуть далі, на другому етапі залишаться.

Матчі другого етапу заплановані 28 та 31 серпня 2026 року, 26 та 29 листопада 2026 року, а також 26 лютого і 1 березня 2027 року. На чемпіонат світу вийдуть три кращі збірні з шести в кожній групі другого етапу.

Про збірні, які стоять на шляху чоловічої збірної на чемпіонат світу-2027 розповідає сайт basket.com.ua

Збірна Іспанії – 5 місце в рейтингу ФІБА

Найбільш титулований суперник збірної України з сімки – чемпіон світу 2006 та 2019 років (загалом 13 разів іспанці грали на чемпіонатах світу), поки діючий чемпіон Європи (загалом чотири чемпіонських титули).

Втім, зараз іспанська збірна переживає період омолодження, який проходить не так гладко. У відборі на Євробаскет-2025 Іспанія стала другою в групі, пропустивши Латвію, вигравши три матчі з шести, двічі програвши латвійцям і раз Словаччині в овертаймі. Також в групі була Бельгія.

На Олімпійських іграх 2024 року в Парижі збірна Іспанії не вийшла з групи на першому етапі, вигравши один матч у Греції і двічі програвши. В підсумку за додатковими показниками при закрутці Іспанія стала останньою в квартеті.

Зараз перед Євробаскетом-2025 збірну Іспанії сайт ФІБА навіть не включив до топ-10 в останньому рейтингу сили.

В кваліфікації на останній чемпіонат світу-2023 Україна та Іспанія були в одній групі і тоді обидві матчі виграли іспанці – 88:74 в Іспанії 24 лютого 2022 року в день початку повномасштабного вторгнення Росії та 77:76 в липні 2022 року.

Збірна Грузії – 24 місце в рейтингу ФІБА

В цьому році збірна Грузії вшосте поспіль гратиме на чемпіонаті Європи, але найвищим досягненням залишається 11-те місце у 2011 році. На минулому домашньому Євробаскеті-2022 грузини стали 21-ми, вигравши один матч і зайнявши останнє місце.

На чемпіонаті світу Грузія грала лише одного разу – у відборі на ЧС-2023 грузини тоді випередили Україну, обмінявшись перемогами (88:83 грузини виграли вдома і 66:79 програли у Ризі). В підсумку Грузія випередила на одну перемогу українців і за додатковими показниками Ісландію.

На світовій першості Грузія виграла в групі у Кабо-Верде та Венесуели, програла Словенії і вийшла до другого раунду, де поступилась Німеччині та Австралії, зайнявши підсумкове 16-те місце.

У відборі на Євробаскет-2025 Грузія виграла три матчі з шести, зайнявши друге місце в квартеті з Сербією, Фінляндією та Данією (двічі обіграли фінів та обмінялись перемогами з Данією).

На Євробаскеті-2025 Грузія та Іспанія зіграють в одній групі, тому матимемо можливість побачити майбутніх суперників один з одним.

Збірна Данії – 59 місце в рейтингу ФІБА

Збірна Данії не грала на чемпіонатах світу, а на чемпіонат Європи востаннє виходила у 1955 році. У відборі на Євробаскет-2025 Данія виграла одну гру у Грузії, але програла обидва матчі Фінляндії та Сербії, тому зайняла останнє місце.

У пре-кваліфікації на ЧС-2027 Данія стала другою в своїй групі, обидва рази програвши Хорватії (напередодні дали бій хорватам 76:79, а до цього поступились 71:100) та двічі обігравши Норвегію (79:70 та 89:71).

Востаннє Україна та Данія грали між собою у відборі на Євробаскет-2007, обмінявшись перемогами – 90:85 Данія виграла вдома і 74:64 українці взяли реванш на своєму майданчику.

Збірна Греції – 13 місце в рейтингу ФІБА

Збірна Греції 9 разів грала на чемпіонатах світу (найвище досягнення – срібло 2006 року) і п’ять разів на Олімпійських іграх. На останньому чемпіонаті світу стала 15-ю, а на Олімпіаді в Парижі-2024 – 8-ю, вигравши лише один матч з чотирьох.

На Євробаскеті-2022 Греція зайняла п’яте місце, зокрема в групі здолавши Україну 99:79 і поступившись потім в чвертьфіналі Німеччині 96:107.

У відборі на Євробаскет-2025 Греція виграла свою групу з Великобританією, Чехією та Нідерландами, вигравши п’ять матчів з шести (поступились британцям 72:73), але були близькі перемоги над Нідерландами 74:72, Чехією в овертаймі.

Плюс для нас – головна зірка Янніс Адетокунбо та інші гравці з НБА та Євроліги грають лише влітку за збірну, тому у відборах греки виглядають не так грізно.

Збірна Чорногорії – 16 місце в рейтингу ФІБА

Збірна Чорногорії двічі грала на чемпіонатах світу (у 2019 році стали 25-ми, у 2023 році були 11-ми) і зіграли на чотирьох з останніх п’яти чемпіонатах Європи (пропустили у 2015 році). На останньому Євробаскеті-2022 Чорногорія дійшла до 1/8 фіналу, де програла Німеччині 79:85.

У відборі на Євробаскет-2025 Чорногорія виграла три матчі з шести і стала другою в групі з Німеччиною, Швецією та Болгарією.

Головна зірка збірної Нікола Вучевич з НБА уже оголосив, що після Євробаскету-2025 завершує виступи у національній команді, тому у відборі на ЧС-2027 чорногорці, можливо, будуть будувати нову команду.

Збірна Португалії – 56 місце в рейтингу ФІБА

Збірна Португалії не грала на чемпіонатах світу, а цим літом лише вчетверте зіграє на чемпіонаті Європи. Востаннє там вона грала у 2011 році, коли програла всі свої п’ять матчів.

На Євробаскет-2025 португальці потрапили з групи з Україною, обігравши нашу збірну 79:77 в Ризі, здолавши один раз Словенію і попри поразку від нашої збірної 60:88 в останньому турі, випередили нашу національну команду.

У останньому відборі на чемпіонат світу-2023 Португалія програла всі шість матчів, ставши останньою в групі з Францією, Чорногорією та Угорщиною.

Збірна Румунії – 63 місце в рейтингу ФІБА

Збірна Румунії стартувала з першого раунду пре-кваліфікації, де виграла групу з Норвегією та Люксембургом (програла один матч Люксембургу в овертаймі), а потім несподівано виграла групу другої пре-кваліфікації на ЧС-2027 з Угорщиною та Північною Македонією (двічі обіграла македонців і обмінялась перемогами з угорцями). Мала займати друге місце, оскільки багато програла Угорщині, але ті в останньому турі програли Північній Македонії і стали лише другими в групі.

Румунія жодного разу не грала на чемпіонатах світу, а на чемпіонаті Європи востаннє була на Євробаскеті-2027, де програла всі п’ять матчів. До цього румуни грали на чемпіонаті Європи у 1987 році.

Як ми повідомляли, національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.