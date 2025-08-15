Жіноча збірна України з баскетболу втратила позиції у рейтингу ФІБА

Жіноча збірна України з баскетболу займає 42 місце у рейтингу ФІБА

Україна не грала на Євробаскеті-2025, тому втратила сім позицій у рейтингу ФІБА

Національна жіноча збірна України з баскетболу займає 42 місце в оновленому світовому рейтингу ФІБА, який зазнав змін за підсумком континентальних турнірів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Україна не грала на Євробаскеті-2025, тому втратила сім позицій, опустившись з 35-ї позиції.

Лідирує США, яка виграла Кубок Америки ФІБА серед жінок, а фіналіст змагань збірна Бразилії піднялась на 9 місце в рейтингу.

Чемпіон Європи Бельгія повернулась до топ-5 рейтингу, випередивши Іспанію, яку здолала у фіналі Євробаскету-2025.

Чемпіон Африки збірна Нігерії здобула п’ятий поспіль титул і повернулась до топ-10, посівши восьме місце. Нігерія – єдина африканська збірна, яка в історії була в топ-10 світового рейтингу.

Австралія здобула золото на Кубку Азії і закріпилась на другому місці в рейтингу.

Серед суперників України у відборі на Євробаскет-2027 найвищу сходинку займає Чорногорія, яка втратила 5 позицій і йде 24-ю.

Рейтинг ФІБА:

1. США – 880.9

2. Австралія – 719.6

3. Франція — 719.2

4. Китай – 712.7

5. Бельгія – 702.1

… 24. Чорногорія – 303

…42. Україна – 188

… 61. Болгарія – 134.1

… 103. Азербайджан – 55.4

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Наступний свій матч проти Швейцарії наша збірна під керівництвом Айнарса Багатскіса проведе 16 серпня.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.