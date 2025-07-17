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Збірна України з баскетболу розпочала підготовку до пре-кваліфікації чемпіонату світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Збірна України з баскетболу розпочала підготовку до пре-кваліфікації чемпіонату світу
В понеділок, 14 липня, національна команда розпочала збір в Ризі

30 липня збірна України вирушить до Хорватії, де у команди заплановано два контрольних матчі

Чоловіча збірна України з баскетболу розпочала підготовку до серпневих матчів пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027, в яких у номінально домашніх зустрічах в Ризі, а також на виїзді протистоятиме командам Швейцарії та Словаччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

В понеділок, 14 липня, національна команда розпочала збір в Ризі, Латвія, тренування проходять на майданчику Олімпійського центру, який також стане домашньою ареною збірної в майбутніх зустрічах. В таборі команди наразі знаходяться 12 гравців, інші баскетболісти, які потрапили до розширеного списку приєднуватимуться до команди найближчим часом.

Після 10 днів збору національна команда зіграє перші контрольні матчі в Ризі – суперником української збірної стане команда Нідерландів, яка також готується до пре-кваліфікації світової першості. 

30 липня збірна України вирушить до Хорватії, де у команди також заплановано два контрольних матчі. У місті Пореч наша команда візьме участь у благодійному матчі, в рамках якого зіграє з командою Kuntic Academy, яка складатиметься з професійних гравців, серед яких гравці «Црвени Звезди» Нікола Калініч, Лука Мітрович та інші баскетболісти, які готуються до наступного сезону. Кошти, виручені за квитки, які буде розпродано на цей матч, підуть на підтримку українців, які постраждали від російської агресії.

Також збірна України в хорватському місті Опатія зіграє проти учасника пре-кваліфікації світової першості – збірної Хорватії.

Вже 4 серпня наша команда вирушить до Фрібургу, Швейцарія, де 6 серпня зіграє перший офіційний матч пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.

Розширений склад збірної України з баскетболу

Захисники 

  • Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
  • Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)
  • Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)
  • Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
  • Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)
  • Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)
  • Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

  • Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)
  • Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
  • Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
  • Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
  • Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
  • Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)
  • Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
  • Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)
  • Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі

Центрові

  • Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)
  • Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
  • Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)
  • В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)
  • Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)
  • Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)
  • Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс

Теги: баскетбол

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