Одеські тайбоксери перемогли на чемпіонаті Європи

У загальнокомандній першості серед дорослих національна збірна України посіла перше місце, а в загальному заліку усіх груп стала другою

У загальнокомандній першості серед дорослих національна збірна України посіла перше місце, а в загальному заліку усіх груп стала другою

З 7 по 14 листопада у м. Приштина (Республіка Косово) проходив чемпіонат Європи з таїландського боксу Муей Тай. Про це пише Одеська міська рада.

У складі національної збірної команди України виступали вихованці Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 7 Нікіта Куц, Богдан Студнєв (тренери Ганна Авакова та Володимир Пішенін), Дмитро Занін (тренер Володимир Пішенін) та вихованці Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 16 Еліна Перстньова (тренер Максим Неледва) і Валерій Денисов (тренер Павло Євтушенко).

Збірна України з тайбоксу посіла перше місце серед дорослих фото: Одеська міська рада

Одесити Нікіта Куц (54 кг) та Богдан Студнєв (60 кг) стали чемпіонами Європи серед дорослих. Валерій Денисов не зміг завершити фінальний поєдинок через травму та отримав срібну медаль. Дмитро Занін (60 кг) здобув срібну медаль у змаганнях серед молоді.

У загальнокомандній першості серед дорослих національна збірна України посіла перше місце, а в загальному заліку усіх груп стала другою.

Нагадаємо, що українська команда здобула п’ять медалей у сумі триборства та п’ять ліцензій на участь у Всесвітніх Іграх-2025. Таким успішним для збірної України був черговий змагальний день на чемпіонаті світу з пауерліфтингу у Рейкʼянесбаїрі (Ісландія).