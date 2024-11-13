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Син Віталія Кличка отримав дебютний виклик до збірної України з баскетболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Син Віталія Кличка отримав дебютний виклик до збірної України з баскетболу
Максим Кличко має зріст 218 см, в минулому році виступав у США в складі команди Taft School

23 та 25 листопада Україна зіграє проти Ізраїлю. Матчі пройдуть у Ризі (Латвія)

Чоловіча національна збірна України з баскетболу оголосила заявку команди на матчі відбору на Євробаскет-2025.

23 та 25 листопада Україна зіграє проти Ізраїлю. Матчі пройдуть у Ризі (Латвія).

Для Данііла Сипала і сина легендарного українського боксера та мера Києва Віталія Кличка Максима – це дебютний виклик у національну команду, Новицький вперше отримав виклик на офіційні матчі.

Іссуф Санон повертається до збірної після того, як Степановський не викликав його на перше вікно відбору – тоді команда програла 2 матчі.

Розширений склад збірної України

Захисники: Ілля Сидоров (Фо-сюр-Мер, Франція), Олександр Ковляр (Літкабеліс, Литва), Віталій Зотов (Йонава, Литва), Іссуф Санон (ВЕФ, Латвія), Олександр Липовий (Аліканте, Іспанія).

Форварди: Павло Крутоус (Мелілья, Іспанія), Володимир Конєв (Дніпро, Україна), Іван Ткаченко (Міттельдойчер, Німеччина), Богдан Близнюк (Йонава, Литва), Андрій Войналович (Сабаз, Азербайджан), В’ячеслав Бобров (ВЕФ, Латвія), Данііл Сипало (Дніпро, Україна), Сергій Павлов (Мелілья, Іспанія).

Центрові: Ростислав Новицький (Валмієра, Латвія),Артем Пустовий (Ховентуд, Іспанія), Максим Кличко (Монако, Франція).

Нагадаємо, Максим Кличко має зріст 218 см, в минулому році виступав у США в складі команди Taft School. 

Варто зазначити, що у двох стартових зустрічах кваліфікації збірна України поступилася Словенії (73:87) та Португалії (77:79).

Відповідно до формату, три команди, які посядуть найвищі місця в кожній групі, за винятком груп, до яких входять співгосподарі Євробаскету-2025 (Кіпр, Фінляндія, Польща та Латвія), вийдуть у фінальний раунд. У групах, до складу яких входитимуть країни-господарі, право на участь у Євробаскеті отримають господар та дві інші команди, які посіли найвищі місця.

Як повідомлялося, чоловіча збірна України з баскетболу (вік гравців до 20 років) дійшла до фіналу Євробаскету-2024 у Дивізіоні B.

Українські баскетболісти зіграли фінальний матч турніру проти одноліток з Румунії. Суперники, які грали на домашньому паркеті, не залишили шансів українській збірній та здобули перемогу з рахунком 80:58.

Попри поразку у фінальному матчі, українська команда гарантувала собі участь у Дивізіоні А.

За результатами турніру п'ятим за блокшотами (1.6 заблокованих кидків суперників у середньому за матч) став Максим Кличко (син мера столиці Віталія Кличка) – він єдиний окрім Данила Сипала увійшов до топ-10 індивідуального рейтингу чемпіонату Європи за одним з статистичних показників.

Теги: Збірна України Артем Пустовий Богдан Близнюк Павло Крутоус Олександр Липовий Сергій Павлов Віталій Зотов Іван Ткаченко Ілля Сидоров Іссуф Санон Андрій Войналович Володимир Конєв Олександр Ковляр Євробаскет баскетбол

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