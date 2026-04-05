Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Мовний скандал. Зіркова журналістка заявила про обслуговування російською у фітнес-клубі у Києві

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Марічка Падалко: Чому в центрі Києва, у 2026 році, українська досі не є базовою нормою сервісу
фото: ТСН

Журналістка зазначила, що було «складно, коли ти в країні, що воює, і чуєш навколо мову країни-агресора як «норму сервісу»

Зіркова журналістка Марічка Падалко повідомила, що припинила відвідувати фітнес-клуб 2BFit через обслуговування в ньому російською мовою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram телеведучої. 

«Ця історія почалася ще восени 2024 року зі спроби записати на групове тренування. Уже тоді було зрозуміло: українська тут – опція, а не норма. Прямі порушення закону я тоді «проковтнула». Терпляче вірила в лагідну українізацію. Дарма», – написала Падалко.

Вона також додали скріншоти спілкування з представниками 2BFit.

Спілкування Марічки Падалко з представниками 2BFit
Журналістка зазначила, що їй було «складно, коли ти в країні, що воює, і чуєш навколо мову країни-агресора як «норму сервісу».

«Я терпіла, поки не з'явилася Катерина дружина ветерана «Азова». Вона не стала мовчати. Тому їй швидко запропонували закрити абонемент і повернули гроші. Коли я підтримала її публічно, клуб написав мені в особисті з проханням видалити сторіс», – зазначила Падалко.

За її слова, фітнес-клуб пізніше всюди заблокував Катерину (мова йде про кінопродюсерку Катерину Граднову-Савицьку) і навіть не вибачився перед нею. Падалко також повідомила, що засновником 2BFit є народний депутат Микола Бабенко – секретар комітету Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

«Питання в тому, чому в центрі Києва, у 2026 році, українська досі не є базовою нормою сервісу», – наголосила Падалко.

Нагадаємо, у приватній клініці медичної мережі «Добробут», що в Києві, стався мовний конфлікт. Блогер Андрій Павленко, котрий привів на прийом до педіатра свого маленького сина, заявив, що лікарка відмовилася надавати послугу після прохання спілкуватися українською мовою.

Раніше у львівському медичному центрі Novo Medical Center адміністраторка відмовилася продовжувати розмову з чоловіком, який спілкувався російською мовою та принципово не хотів перейти на державну. Відео розмови, яке клієнт опублікував у соцмережах, викликало широкий резонанс.

Також у місті Долинська на Кіровоградщині мовний конфлікт у місцевому магазині завершився кримінальною справою.

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua