Мовний скандал. Зіркова журналістка заявила про обслуговування російською у фітнес-клубі у Києві

Марічка Падалко: Чому в центрі Києва, у 2026 році, українська досі не є базовою нормою сервісу

Журналістка зазначила, що було «складно, коли ти в країні, що воює, і чуєш навколо мову країни-агресора як «норму сервісу»

Зіркова журналістка Марічка Падалко повідомила, що припинила відвідувати фітнес-клуб 2BFit через обслуговування в ньому російською мовою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram телеведучої.

«Ця історія почалася ще восени 2024 року зі спроби записати на групове тренування. Уже тоді було зрозуміло: українська тут – опція, а не норма. Прямі порушення закону я тоді «проковтнула». Терпляче вірила в лагідну українізацію. Дарма», – написала Падалко.

Вона також додали скріншоти спілкування з представниками 2BFit.

Спілкування Марічки Падалко з представниками 2BFit

Журналістка зазначила, що їй було «складно, коли ти в країні, що воює, і чуєш навколо мову країни-агресора як «норму сервісу».

«Я терпіла, поки не з'явилася Катерина дружина ветерана «Азова». Вона не стала мовчати. Тому їй швидко запропонували закрити абонемент і повернули гроші. Коли я підтримала її публічно, клуб написав мені в особисті з проханням видалити сторіс», – зазначила Падалко.

За її слова, фітнес-клуб пізніше всюди заблокував Катерину (мова йде про кінопродюсерку Катерину Граднову-Савицьку) і навіть не вибачився перед нею. Падалко також повідомила, що засновником 2BFit є народний депутат Микола Бабенко – секретар комітету Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

«Питання в тому, чому в центрі Києва, у 2026 році, українська досі не є базовою нормою сервісу», – наголосила Падалко.

Нагадаємо, у приватній клініці медичної мережі «Добробут», що в Києві, стався мовний конфлікт. Блогер Андрій Павленко, котрий привів на прийом до педіатра свого маленького сина, заявив, що лікарка відмовилася надавати послугу після прохання спілкуватися українською мовою.

Раніше у львівському медичному центрі Novo Medical Center адміністраторка відмовилася продовжувати розмову з чоловіком, який спілкувався російською мовою та принципово не хотів перейти на державну. Відео розмови, яке клієнт опублікував у соцмережах, викликало широкий резонанс.

Також у місті Долинська на Кіровоградщині мовний конфлікт у місцевому магазині завершився кримінальною справою.