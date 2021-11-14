Жіноча збірна України залишилася лідером групи у відборі до Євробаскету

Наша команда здолала збірну Фінляндії в другом турі кваліфікації

Збірна України з баскетболу здобула другу перемогу на старті відбірного турніру чемпіонату Європи. У Гельсінки наша команда розібралася з командою Фінляндії – 77:71.

На відміну від гри з віцечемпіонками чемпіонату континенту француженками, на гру з Фінляндією емоцій нашій команді вже не вистачало. Вона впевнено повела в рахунку, проте фінки настирливо тримали свою лінію і в третій чверті змогли зрівняти рахунок. Тренер збірної України Срджан Радулович взяв тайм-аут, заспокоїв гравчинь і ті знову відірвалися від суперниць у рахунку. Кінцівка зустрічі була нервовою, але українки вистояли.

Статус лідера збірної України підтвердила Аліна Ягупова, яка набрала 31 очко. Також суттєвий внесок у загальний успіх команди зробила Тетяна Юркевичус, яка заробила 16 балів та здійснила 8 підбирань.

В іншому матчі групи Франція перемогла Литву з рахунком 83:56.

Матчі третього туру Євробаскета-2023 відубуться за рік.