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    Жіноча збірна України залишилася лідером групи у відборі до Євробаскету

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    Українки впевнено очолюють кваліфікаційну групу - Жіноча збірна України залишилася лідером групи у відборі до Євробаскету
    Українки впевнено очолюють кваліфікаційну групу
    Фото: ФБУ

    Наша команда здолала збірну Фінляндії в другом турі кваліфікації

    Збірна України з баскетболу здобула другу перемогу на старті відбірного турніру чемпіонату Європи. У Гельсінки наша команда розібралася з командою Фінляндії – 77:71.

    На відміну від гри з віцечемпіонками чемпіонату континенту француженками, на гру з Фінляндією емоцій нашій команді вже не вистачало. Вона впевнено повела в рахунку, проте фінки настирливо тримали свою лінію і в третій чверті змогли зрівняти рахунок. Тренер збірної України Срджан Радулович взяв тайм-аут, заспокоїв гравчинь і ті знову відірвалися від суперниць у рахунку. Кінцівка зустрічі була нервовою, але українки вистояли.

    Статус лідера збірної України підтвердила Аліна Ягупова, яка набрала 31 очко. Також суттєвий внесок у загальний успіх команди зробила Тетяна Юркевичус, яка заробила 16 балів та здійснила 8 підбирань.

    В іншому матчі групи Франція перемогла Литву з рахунком 83:56.

    Матчі третього туру Євробаскета-2023 відубуться за рік.

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    Теги: Збірна України баскетбол Аліна Ягупова
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    Жіноча збірна України залишилася лідером групи у відборі до Євробаскету