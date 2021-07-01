«Тоттенгем» визначився з новим головним тренером

Лондонську команду очолив Санту, котрий раніше працював у «Вулвергемптоні»

Колишній наставник «Вулвергемптона» Нуну Ешпіріту Санту очолив «Тоттенгем». Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу. Контракт фахівця розрахований до 2023 року.

«У нас якісна і талановита команда. Ми хочемо, щоб уболівальники пишалися і отримували задоволення від гри футболістів. Величезне задоволення бути тут, в «Тоттенгемі». Я радий і з нетерпінням чекаю початку роботи з командою. Ми не повинні втрачати час, потрібно негайно приступити до роботи», – зазначив Санту.

Останнім місцем роботи 47-річного Ешпіріту Санту був «Вулвергемптон», який він очолював з 2017 року. До цього фахівець тренував «Порту», «Валенсію» і «Ріу Аве». З Санту «вовки» в перший же сезон вийшли з Чемпіоншипа в англійську Прем'єр-лігу, де зуміли закріпитися.

Тим часом стало відомо, що українці не зможуть прилетіти на матч проти Англії в 1/4 фіналу Євро-2020. Названо причину.