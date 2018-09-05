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    Зінченко потрапив в заявку «Манчестер Сіті» на Лігу чемпіонів

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    Олександр Зінченко - Зінченко потрапив в заявку «Манчестер Сіті» на Лігу чемпіонів
    Олександр Зінченко

    Як відомо, клуб українця зіграє в одній групі із «Шахтарем»

    Півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко опинився в списку з 22 футболістів, яких англійський клуб вніс до заявки на груповий етап Ліги чемпіонів 2018/19.

    Про це інформує прес-служба клубу.

    Воротарі: Едерсон, Деніел Грімшоу

    Захисники: Кайл Вокер, Даніло, Венсан Компані, Джон Стоунз, Емерік Лапорт, Еліакім Мангаля, Бенжамен Менді, Ніколас Отаменді

    Півзахисники: Рахім Стерлінг, Ілкай Гюндоган, Кевін де Брюйне, Фабіан Делф, Лерой Сане, Бернарду Сілва, Давід Сільва, Фернандіньо, Ріяд Марез, Олександр Зінченко.

    Нападники: Серхіо Агуеро, Габріел Жезус

    «Манчестер Сіті» на груповому етапі Ліги чемпіонів зіграє з «Шахтарем», «Ліоном» і «Гоффенхаймом».

    Раніше інтерес до 21-річному українця проявляли «Бетіс», «Жирона», «Селтік» і «Вулвергемптон».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Шахтар» Ліга чемпіонів Олександр Зінченко
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