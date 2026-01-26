Зірка українського спорту народила доньку

Аліна Грушина-Акобія повідомила важливу та приємну новину

Зіркова українська борчиня Аліна Грушина-Акобія сьогодні, 26 січня 2026 року, повідомила, що вона та інший український борець Олександр Грушин стали батьками – у них народилася донька. Про це інформує «Главком».

«Наша найбільша перемога. Момент, який неможливо описати словами – лише серцем», – написала Аліна в Instagram.

Вона також подякувала своєму чоловікові за підтримку.

26-річна Аліна Грушина-Акобія – дворазова чемпіонка Європи з боротьби. Також вона володарка бронзи та срібла континентальних першостей.

У 2022 році Аліна здобула бронзу світової першості. На Олімпіаді-2024 Грушина-Акобія дійшла до 1/4 фіналу турніру з жіночої боротьби.

Чоловік Аліни Олександр Грушин є бронзовим та срібним призером чемпіонатів Європи з греко-римської боротьби.

